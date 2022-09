Google könnte ein kompaktes Pixel planen, so wie Apple das Mini weggeworfen hat

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge arbeitet Google an einem Gerät mit dem Codenamen "Neila", mit dem sich das Unternehmen für ein kommendes Pixel-Gerät wieder in den Bereich der Kompakttelefone vorwagen würde.

Wenn das stimmt, könnte das bedeuten, dass das Unternehmen zu einem Gerät zurückkehrt, das näher an der Größe des Pixel 5 liegt, das kleiner, runder und komfortabler mit einer Hand zu bedienen war als alle Modelle der Pixel 6-Serie.

Das Timing ist natürlich interessant, schon allein deshalb, weil Apple selbst sich dafür entschieden hat, sein "Mini"-Smartphone für die iPhone 14-Familie nicht zu erneuern und stattdessen ein größeres "Plus"-Modell auf den Markt zu bringen.

Dieses spezielle Gerücht stammt von einem häufig zitierten Tippgeber auf Weibo, Digital Chat Station, in einem Beitrag, der behauptet, dass dieses Telefon einen flachen Bildschirm, eine Single-Hole-Punch-Kamera und ein Rückseitendesign haben wird, das den aktuellen Pixels ähnelt. Wir gehen davon aus, dass dies eine markante Kameraleiste bedeutet, die über die gesamte Rückseite des Telefons verläuft, sowie eine zweifarbige Oberfläche.

Obwohl kleine, komfortable Flaggschiff-Handys nicht die Norm sind, haben einige Hersteller mit diesem kleineren Formfaktor experimentiert. Das neueste ZenFone von Asus ist ein relativ kleines, abgerundetes Gerät, das gut in der Hand liegt. Sony hat in den letzten Jahren die Xperia 5-Serie auf den Markt gebracht und - natürlich - Apple mit dem iPhone 12 mini und dem iPhone 13 mini.

Natürlich gibt es eine gewisse Nachfrage nach diesen kleinen Geräten, aber eben nicht so viel Nachfrage wie nach leistungsstarken Handys mit großen Bildschirmen, die mehr als einen Tag mit einer vollen Ladung durchhalten können.

Dennoch sind wir der Meinung, dass dieses kompakte Telefon, wenn Google es richtig hinbekommt, eines der schönsten Telefone auf dem Markt werden könnte. Wenn Google das, was das Pixel 5 zu einem so großartigen Gerät gemacht hat, in die Hand nehmen und nutzen kann, mit Tensor-Power, Stock Android 13 und exzellenter Kamera-Performance kombinieren kann, dann könnte es ein Gewinner sein.

