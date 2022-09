Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat bestätigt, dass die nächste Made by Google-Veranstaltung am 6. Oktober stattfinden wird, wobei die Aktion um 10 Uhr ET beginnen wird.

Das erwartete Event folgt auf die frühe Enthüllung, die wir auf der Google I/O erleben durften. Wir erwarten also die Vorstellung des Pixel 7 und Pixel 7 Pro, der Pixel Watch und eines neuen Pixel Tablets.

Der Termin für das Event im Oktober passt in ein etabliertes Muster für Geräte, die von Google selbst hergestellt werden. Es folgt auf die Einführung des iPhones und gibt Android-Fans ein Flaggschiff-Handy, auf das sie sich im letzten Quartal des Jahres freuen können.

Es kommt alles zusammen.



Seien Sie live dabei, wenn wir am 6. Oktober um 10 Uhr ET #MadeByGoogle vorstellen.



Melden Sie sich für Updates an und tragen Sie sich in Ihren Kalender ein: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X- Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

Dank der frühzeitigen Enthüllung wissen wir jedoch bereits viel über Googles Pläne.

Es wird erwartet, dass das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro von einem neuen Tensor-2-Chip angetrieben werden, der wiederum von Google entwickelt wurde und das Design weiterentwickelt, das mit den Pixel 6-Geräten eingeführt wurde. Aber es kommt noch viel mehr als nur ein Paar neue Telefone, denn wir können uns auch auf die Pixel Watch und das Pixel Tablet freuen.

Mit der Pixel Watch versucht sich Google zum ersten Mal an einer Uhr, nachdem die Einführung von Wear OS zuvor von anderen Herstellern in Angriff genommen wurde. Es wurde bestätigt, dass die neue Pixel Watch Fitbit-Funktionen bieten wird, und es wird auch eine LTE-Version der Uhr geben.

Die Rückkehr zu Tablets folgt dem Trend einiger neuerer Android-Hersteller, gibt Google aber eine Plattform, um seine mit Android 12L eingeführte Großbildversion von Android weiterzuentwickeln. Das Pixel Tablet wird voraussichtlich die Stifteingabe unterstützen. Es wird als perfekter Begleiter für Ihr Pixel-Telefon angepriesen, während es auch von Google Tensor angetrieben wird.

Schreiben von Chris Hall.