(Pocket-lint) - Google scheint bestätigt zu haben, dass es in der nächsten Android-Version, Android 14, die Möglichkeit geben wird, Verbindungen über Satellitenkommunikation herzustellen.

Die Nachricht kommt direkt aus dem Mund (okay, Twitter-Feed) von Hiroshi Lockheimer, einem Senior Vice President für Plattformen und Ökosysteme bei Google, und zeigt eine interessante Richtung für die Welt der Smartphones auf.

Es ist wild, über Nutzererfahrungen für Telefone nachzudenken, die sich mit Satelliten verbinden können. Als wir das G1 im Jahr 2008 auf den Markt brachten, war es eine Herausforderung, 3G und Wifi zum Laufen zu bringen. Jetzt entwerfen wir für Satelliten. Toll! Wir freuen uns darauf, unsere Partner dabei zu unterstützen, all dies in der nächsten Android-Version zu ermöglichen - Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022

Seit etwa einer Woche wird viel über Satellitenkommunikation geredet, nachdem Elon Musks SpaceX gemeinsam mit T-Mobile einen neuen Konnektivitätsantrieb mit seiner Technologie angekündigt hat.

Im Moment sieht es so aus, als würde sich die Art und Weise, wie wir unsere Telefone benutzen, nicht ändern, außer in sehr abgelegenen Situationen, in denen eine geringe Konnektivität durch ein reguläres Signal mit Hilfe von Satellitenkommunikation verbessert werden könnte, damit Sie nach Belieben anrufen und Nachrichten senden können.

Wie dem auch sei, sollte die Funktion tatsächlich in Android 14 Einzug halten, wird sie wohl erst Ende 2023 in den meisten Handys zu finden sein, so dass man sie in den kommenden Monaten im Auge behalten sollte.

