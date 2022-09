Wie Sie Ihr altes Android-Handy zum besten Preis eintauschen können

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Auge auf das neue Pixel 6a geworfen haben, werden Sie angenehm überrascht sein zu erfahren, dass Sie Ihr altes Telefon eintauschen können, um ein besseres Angebot für dieses neue Modell zu erhalten.

Die Inzahlungnahme ist im Google Store möglich. Du kannst den geschätzten Wert deines alten Geräts ermitteln und es eintauschen, um diesen Wert erstattet zu bekommen.

UK Inzahlungnahme

DE Inzahlungnahme

Das Einsenden Ihres Telefons erfordert etwas mehr Aufwand als die einfache Abgabe bei einem Google-Partner. Am besten treffen Sie vorher einige Vorbereitungen.

Da Sie Ihr altes Handy wegschicken, ist es wichtig, dass Sie es von allen persönlichen Informationen bereinigen und die wichtigen Daten behalten. Zu diesem Zweck sollten Sie eine externe Sicherungskopie des Telefons erstellen, den Speicher löschen und sicherstellen, dass alle Karten entfernt werden, bevor Sie es in Zahlung geben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die wichtigen Daten Ihres Handys zu sichern. Sie können einen Cloud-Dienst nutzen, eine Sicherung über einen Computer erstellen oder ein Speichermedium wie eine SD-Karte verwenden.

Cloud-Backups sind die einfachste Möglichkeit. Sowohl iOS- als auch Android-Telefone verfügen über integrierte Cloud-Speicherdienste - iCloud für iPhones und Google One (neben anderen) für Android.

Das Sichern von iPhone-Daten über iCloud ist einfach. Sie müssen nur zu Ihren iCloud-Einstellungen gehen und alle Elemente, die Sie sichern möchten, aktivieren. Anschließend tippen Sie auf "Jetzt sichern" und die ausgewählten Daten werden in der Cloud gespeichert.

Android-Nutzer können ihre Telefone auch über ihre Google-Konten sichern. Diese Methode erfordert sogar noch weniger Schritte - sie besteht darin, die Google-Einstellungen zu öffnen und auf "Sicherung" zu tippen.

Was Backups auf dem Computer betrifft, so können iPhone-Daten über iTunes gesichert werden, nachdem das Telefon mit dem Computer verbunden wurde. Andererseits fungieren Android-Telefone als externer Speicher, wenn sie an einen Computer angeschlossen sind. Die Übertragung relevanter Dateien erfolgt also auf die gleiche Weise wie bei einem USB-Stick oder einem externen Laufwerk.

Bei der Verwendung einer SD-Karte zum Sichern des Telefons werden die Dateien einfach vom Telefonspeicher auf die Karte kopiert.

Sobald Sie alle wichtigen Daten gesichert haben, müssen Sie sicherstellen, dass keine persönlichen Informationen auf dem Gerät verbleiben. Am einfachsten geht das, indem Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Bei diesem Vorgang wird der Speicher gelöscht und alle Daten und Einstellungen werden entfernt.

Je nach Handymodell ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen möglicherweise unter verschiedenen Einstellungen versteckt. Versuchen Sie, nach der Option zu suchen, oder gehen Sie zu den allgemeinen Abschnitten.

Nachdem das Zurücksetzen erfolgt ist, sollten Sie es nicht für bare Münze nehmen. Wenn Sie sicher sein wollen, dass wirklich alle Daten auf dem Gerät gelöscht wurden, empfehlen wir eine manuelle Überprüfung.

Denken Sie unbedingt daran, Ihre SIM- und SD-Karten aus dem Telefon zu entfernen, bevor Sie es wegschicken. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und das Löschen des Speichers erstrecken sich möglicherweise nicht auf die SD-Karte, so dass die darauf befindlichen Daten intakt bleiben könnten. Das Gleiche gilt für die SIM-Karte.

Jetzt, da Ihr Telefon gesichert und gründlich gereinigt ist, können Sie es zum Umtausch einschicken. Aber es gibt noch eine weitere Überlegung: wie Sie das Gerät verpacken werden.

Am besten verpacken Sie Ihr Handy im Originalkarton, um es für den Versand vorzubereiten. Wenn Sie den Originalkarton noch haben, ist er der beste Aufbewahrungsort für das Gerät - schließlich wurde der Karton genau für diesen Zweck gebaut.

Wenn Sie den Karton nicht mehr haben, können Sie eine andere Verpackung verwenden. Da das Telefon wahrscheinlich nicht mehr so gut hineinpasst, sollten Sie es mit einer Polsterung wie Luftpolsterfolie sichern. Bevor Sie das Telefon verpacken, sollten Sie außerdem mehrere Fotos von jedem Teil des Geräts machen, um den Zustand zu dokumentieren, in dem Sie es verschickt haben.

Auf den offiziellen Seiten von Google können Sie noch mehr über diese Themen und andere Details herausfinden. Hier finden Sie einige gute Quellen, um mehr über die Inzahlungnahme zu erfahren:

Aber das ist noch nicht das Ende der guten Nachrichten! Bis zum 30. September kannst du bis zu 250 £ bzw. 300 € Rabatt auf den Preis eines Pixel 6a erhalten, wenn du dein altes Telefon in Zahlung gibst, was eine große Hilfe ist.

