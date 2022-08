Der Geburtstag von Google rückt näher, und wir erwarten tolle Angebote

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr feiert Google seinen Geburtstag mit einigen netten Überraschungen. Natürlich gibt es das Geburtstags-Doodle, das die Startseite der Suchmaschine auffrischt.

Aber noch wichtiger ist, dass Google zu jedem Geburtstag besondere Angebote macht. Da der große Tag immer näher rückt, müssen wir nicht mehr allzu lange warten, bis die Rabatte in Kraft treten. Aber was können wir vom diesjährigen Google-Geburtstag erwarten?

-

Lassen Sie uns Detektiv spielen und versuchen Sie herauszufinden, welche Angebote es geben wird.

Wir wissen zwar nicht genau, welche tollen Angebote Google anbieten wird, aber wir können einen Blick auf den letzten Geburtstag des Unternehmens werfen, um Hinweise zu erhalten.

Letztes Jahr feierte Google seinen 23. Geburtstag. Geburtstag. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Suchmaschinengigant zunächst ein Doodle mit einem Geburtstagskuchen und einer Kerze auf der Spitze, die den Buchstaben "L" darstellt. Dann begannen die eigentlichen Angebote.

Einen ganzen Tag lang hatten Kunden in Europa die Möglichkeit, die meisten Google-Produkte mit einem Rabatt von 20 Prozent oder mehr zu erwerben.

Der Rabatt galt nicht für einige Geräte wie die Nest Hello und die Innenraumkamera. Wenn Sie jedoch das Angebot wahrnahmen, konnten Sie das Pixel 5 oder den Stadia Controller für 20 Prozent Rabatt erwerben. Es war so einfach wie die Verwendung eines speziellen Codes an der Kasse. Noch besser: Das Angebot war damit noch nicht beendet.

Kunden, die an etwas älteren Produkten wie dem Pixel 4a und dem ursprünglichen Chromecast interessiert waren, konnten diese mit einem zweiten Code mit einem Rabatt von 23 Prozent erwerben.

Im Moment können wir noch nicht sagen, wie das Geburtstagsangebot von Google in diesem Jahr aussehen wird. Dennoch können wir einige Vorhersagen machen.

Zunächst einmal wissen wir, dass es sich nicht um eine Inzahlungnahme handeln wird. Das liegt daran, dass diese Option bereits im Google Store verfügbar ist. Als Nächstes können wir sicher sein, dass das Angebot über den Google Store erfolgen wird, wahrscheinlich unter Verwendung spezieller Promotion-Codes.

Nach den Angeboten des letzten Jahres zu urteilen, kann man davon ausgehen, dass Google auch dieses Jahr wieder erhebliche Rabatte auf seine Produkte gewähren wird. Da wir noch weit vom Geburtstag entfernt sind, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen, dass es Rabatte geben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass genau das passieren wird.

Es gibt nicht viel, was wir mit Sicherheit über die kommenden Angebote zu Googles Geburtstag sagen können. Wie immer will Google die Überraschung nicht verderben, also bleibt uns nur, geduldig zu sein und zu warten. Das heißt aber nicht, dass Sie in der Zwischenzeit nicht von bestimmten anderen Vorteilen profitieren können.

Zum Beispiel wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, den Google Store zu besuchen und die Inzahlungnahmeoptionen zu prüfen. Wenn Sie dieses Angebot noch nicht kennen, können Sie Ihr altes Telefon für einen bestimmten Betrag verkaufen.

Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, haben Sie wahrscheinlich ein paar alte Handys herumliegen. Das ist ganz normal - wenn unsere Handys einmal kaputt sind, fällt es uns schwer, sie wegzuwerfen. Stattdessen bewahren wir sie in einer Schublade auf oder lassen sie herumliegen.

Jetzt können Sie diese Telefone in echtes Geld verwandeln. Wenn das verlockend klingt (und warum auch nicht?), können Sie auf den entsprechenden Inzahlungnahmeseiten mehr darüber erfahren:

UK Inzahlungnahme

DE Inzahlungnahme

Wenn Sie wissen möchten, wann Informationen über den Google Geburtstag erscheinen, gibt es dafür eine ausgezeichnete Quelle. Sie können sich für den Google Store Newsletter anmelden, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Wenn du dich dafür entscheidest, dich anzumelden, erfährst du als Erster, wann die Geburtstagsangebote herauskommen.

Google wird dieses Jahr 24 Jahre alt - fast ein Vierteljahrhundert. In dieser Zeit hat das Unternehmen einige große Schritte gemacht. Es hat sich von einer bescheidenen Webseite zu einer leistungsstarken Suchmaschine und schließlich zu einem riesigen Unternehmen entwickelt.

Lustigerweise wurde Google am 4. September gegründet. Das Unternehmen änderte jedoch seinen Geburtstag auf 23 Tage später, um ein wichtiges Ereignis zu feiern:

Der 27. September war der Tag, an dem Google den Rekord bei der Anzahl der indexierten Seiten brach.

Jetzt wissen Sie, warum der Suchmaschinenriese seinen Geburtstag ausgerechnet an diesem Tag feiert. Sie haben auch eine klarere Vorstellung davon, was Sie erwartet, wenn es in etwa einem Monat so weit ist. Hoffentlich sind Sie bereit, die besten Angebote im Google Store zu nutzen, wenn das Unternehmen 24 Jahre alt wird. Wir empfehlen Ihnen, sich für den Newsletter anz umelden, damit Sie die Angebote erhalten, sobald sie im Laufe des Monats verfügbar sind!