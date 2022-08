Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Kürzlich veröffentlichte Patente haben enthüllt, wie Google möglicherweise sein eigenes faltbares Telefon bauen will - wie schon seit einiger Zeit gemunkelt wurde - und mit welchen Methoden es ein Scharnier bauen und eine Kamera in den Rahmen des großen internen Displays integrieren könnte.

Zwei Patente - WO2022177607 und WO2022177596 - wurden von Google bei der WIPO eingereicht und sind nun von der Organisation veröffentlicht worden. Diese beiden Patente tragen die Titel "Integration eines Scharniers in ein faltbares Gerät" und "Faltbares Gerät mit Kamera im Rahmen".

Ersteres zeigt ein Gerät, das sich vollständig zusammenfalten lässt, wobei ein Teil des flexiblen Displays in das Scharnier des Telefons gebogen wird, ähnlich wie beim Moto Razr und Oppo Find N. Diese Methode bedeutet in der Regel eine weniger ausgeprägte, sichtbare Falte auf dem Display.

Was das andere Patent betrifft, das erstmals 2021 eingereicht wurde, verfolgt das Telefon einen etwas anderen Ansatz als das Galaxy Fold, wenn es um die Platzierung der Selfie-Kamera geht. Anstatt sie unter dem Display zu verstecken oder eine Ausstanzung für die Kamera vorzusehen, scheint Google sie stattdessen im Display-Rahmen zu platzieren.

Es ist erwähnenswert, dass ein Patent selten bedeutet, dass wir tatsächlich ein Gerät auf dem Markt sehen werden, das genau dem entspricht, was in den Skizzen gezeigt wird. Vielmehr handelt es sich in der Regel um Ideen, wie bestimmte Elemente dieser Telefone gebaut und patentiert werden können, um die Ideen des Herstellers zu schützen.

Zuvor wurde behauptet, dass ein faltbares Telefon von Google in Arbeit sei, das diesen Galaxy Fold-ähnlichen Ansatz mit einem großen internen Display, das sich wie ein Buch zusammenfalten lässt, verfolgen würde.

Es wurde spekuliert, dass es bereits auf den Markt kommen würde, aber das Gerät ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn es endlich auf den Markt kommt, könnte die Methode des faltbaren Displays ähnlich wie bei den Patenten sein, aber es wäre überraschend, wenn die klobigen, mit Kameras ausgestatteten Ränder Realität werden würden, wenn man bedenkt, wie dick sie sind.

Schreiben von Cam Bunton.