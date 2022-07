5 Gründe, warum Sie das Google Pixel 6a kaufen sollten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Google Pixel 6a ist endlich da und kann bestellt werden. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um sich anzuschauen, was dieses Telefon so besonders macht.

Das Gerät ist eine günstigere Alternative zum Pixel 6. Obwohl es billiger ist und es einige Abstriche im Vergleich zu seinen Vorgängern gibt, ist es immer noch ein großartiges Gerät.

Das Google Pixel 6a verfügt über einige großartige Hardware und coole Funktionen, also lass uns eintauchen und sehen, was dieses Telefon auszeichnet.

Wir können nicht über das Google Pixel 6a sprechen, ohne sein Aussehen zu erwähnen, oder? Nun, das Pixel 6a kommt mit einem coolen zweifarbigen Look. Die Kameraleiste ist schwarz und hebt sich vom Rest des Telefons ab, und das Gerät ist in drei Farben erhältlich: Salbei, Anthrazit und Kreide.

Die Pixels sind bekannt für die coolen Fotos, die man mit ihnen machen kann. Das Pixel 6a setzt die Tradition mit dem gleichen Dual-Kamera-Setup fort, das wir schon bei früheren Modellen gesehen haben. Das ist zwar weniger als beispielsweise beim 6 Pro, aber Google hat es trotzdem geschafft, ein beeindruckendes Gerät zum Fotografieren zu schaffen. Das liegt zum einen an den verfügbaren Linsen, zum anderen aber auch an der Software des Geräts.

Das Pixel 6a ist mit dem Magic Eraser ausgestattet, mit dem Sie Objekte entfernen können, die Sie auf Ihren Fotos nicht sehen möchten, sodass alles perfekt ineinander übergeht. Auch die Real Tone-Funktion hilft Ihnen, genaue Fotos zu erhalten.

Das Pixel 6a hat den Google Tensor-Chip unter der Haube, der auch das teurere Flaggschiff Pixel 6 Pro antreibt.

Der Tensor-Chip verfügt über eine fortschrittliche KI auf dem Gerät, sodass alle Apps blitzschnell gestartet werden können - Chrome-Seiten werden schnell geladen und so weiter.

Er ist auch der beste seiner Klasse für rechnergestützte Fotografie, sodass du beeindruckende Fotos und Videos aufnehmen kannst.

Ein weiterer Punkt, der das Pixel 6a auszeichnet, ist das Augenmerk auf die Sicherheit der Nutzer. Der Titan M2-Chip und der Google Tensor-Sicherheitskern ermöglichen es dem Pixel, Ihre Daten besser zu schützen und machen das Telefon widerstandsfähiger gegen jegliche Art von Angriffen.

Das Telefon verfügt über einen Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm, der Ihnen eine zuverlässige Möglichkeit bietet, das Gerät zu entsperren und sicherzustellen, dass niemand anderes das Gerät betreten kann.

Das Pixel 6a ist außerdem nach IP67 geschützt, sodass du es nicht in Reis vergraben musst, wenn dich der Regen überrascht.

Mit all den Apps und coolen Dingen, die Telefone heutzutage für uns tun können, ist es ein echter Kampf geworden, dass der Akku einen ganzen Tag lang durchhält. Zum Glück hält der Akku des Pixel 6a einen ganzen Tag lang durch. Die adaptive Akkufunktion ermöglicht es dir, Strom bei den Apps zu sparen, die du nur selten verwendest, und die Energie auf die Apps umzuleiten, die du tatsächlich verwendest.

Und wenn du dein Handy an die Steckdose anschließt, zählen sogar ein paar Minuten. Bis du alle wichtigen Dinge eingepackt und deine Schuhe angezogen hast, hast du genug Saft für ein paar Stunden.

Kaufen Sie das Pixel 6a und erhalten Sie die Pixel Buds A-Series bei uns. Außerdem bekommst du bis zu 200 € zurück, wenn du dein Handy in Zahlung gibst.

Das Google Pixel 6a ist bereits in vielen Märkten erhältlich, also sichern Sie sich Ihr Gerät jetzt!

Wenn wir dich davon überzeugt haben, dass sich der Kauf des Pixel 6a lohnt, solltest du wissen, dass du bei allen Bestellungen, die vor dem 1. August 2022 getätigt werden, die Pixel Buds A-Series Ohrhörer gratis dazu bekommst . Das ist ziemlich genial!