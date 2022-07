Wann kommt Android 13 für mein Handy?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Android 13 ist bereits als öffentliche Beta-Version verfügbar, was bedeutet, dass jeder mit einem geeigneten Gerät das nächste große Software-Update für Googles mobiles Betriebssystem Android testen kann.

Google hat das Update und alle seine neuen Funktionen auf der I/O 2022 im Mai vorgestellt, aber die offizielle Veröffentlichung von Android 13 für Pixel-Telefone und andere Geräte wird wahrscheinlich nicht vor August erfolgen. Wenn Sie darüber verwirrt sind, keine Sorge. Pocket-lint hat es für Sie einfach gemacht, es zu verstehen. Schauen Sie unten nach Ihrer Telefonmarke. Wenn es aufgelistet ist, können Sie Android 13 in irgendeiner Form nutzen - egal ob es sich um die aktuelle Beta oder die kommende stabile Version handelt.

Laut Googles eigenem Zeitplan wird Android 13 im Spätsommer oder Frühherbst zuerst für berechtigte Google Pixel-Geräte verfügbar sein. Im Februar wurde die Android 13 Developer Preview für Entwickler zum Testen freigegeben, im Frühjahr folgten die ersten Beta-Versionen. Google hofft nun, die Plattformstabilität in diesem Sommer zu erreichen, was bedeutet, dass der endgültige Rollout für alle in Frage kommenden Geräte im August oder September 2022 beginnen sollte.

Android 13 wird schließlich für die meisten neueren Android-Telefone und die neuesten und kommenden Android-Telefone verfügbar sein. Jetzt ist es an der Zeit, herauszufinden, welches Telefon Sie genau haben, um zu sehen, ob es unterstützt wird.

Sobald die beliebtesten Hersteller von Android-Telefonen bekannt geben, wann sie Android 13 für ihre Geräte unterstützen und einführen werden, wird Pocket-lint diese Seite mit den neuesten verfügbaren Informationen aktualisieren.

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G

Nur neuere Pixel werden für die stabile Version von Android 13 in Frage kommen, wobei die Pixel 3-Serie und frühere Modelle den Kürzeren ziehen werden. Die aktuelle öffentliche Beta ist für das Pixel 4 und neuere Modelle verfügbar.

Die aktuelle öffentliche Beta von Android 13 ist auch auf einigen Nicht-Google-Handys verfügbar, wie dem OnePlus 10 Pro. OnePlus hat noch nicht gesagt, wann es die stabile Version unterstützen wird.

Die aktuelle öffentliche Beta von Android 13 ist für das Oppo Find X5 Pro verfügbar . Oppo hat noch nicht gesagt, wann es die stabile Version unterstützen wird.

Die aktuelle öffentliche Beta von Android 13 ist für das Realme GT 2 Pro verfügbar. Realme hat noch nicht gesagt, wann es die stabile Version unterstützen wird.

Google hat gesagt, dass es die Unterstützung für die öffentliche Beta von Android 13 auf andere Telefonmarken ausweiten wird, aber die Hersteller müssen nicht daran teilnehmen. Samsung wird Berichten zufolge sein eigenes Android 13 One UI 5.0 Beta-Programm Ende Juli 2022 starten, mit Unterstützung für die Galaxy S22-Serie, Galaxy S21-Serie, Galaxy Z Fold-Serie und Galaxy Z Flip-Serie.

Pocket-lint hat hier eine ausführliche Anleitung, wie Sie die Beta auf Ihrem Android-Handy zum Laufen bringen.

