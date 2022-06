Ein neues Pixel 6a unboxing gibt uns einen guten Blick auf Googles nächstes Telefon

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google kündigte das Pixel 6a während der Google I/O im Mai an, aber es wird immer noch nicht vor Juli bei uns sein. In der Zwischenzeit füllt das Internet die Lücken mit einer Reihe von Leaks, die dieses Mal in Form eines Unboxing-Videos kommen.

Diesmal kommt es von Fazil Halim, der uns ein malaysisches Exemplar des Handys zeigt, und für ein Budget-Handy muss man sagen, dass es in natura gut aussieht.

Das Video ist auf Malaiisch, aber am besten schaut man einfach zu und nimmt auf, was einem gezeigt wird - und es gibt genug Englisch, um gerade so mitzukommen, vor allem, wenn es darum geht, dass 18 W nicht wirklich schnelles Laden ist.

Es gibt einen Vergleich mit dem Pixel 6 Pro, damit man ein Gefühl für die Größe dieses neuen Telefons bekommt, und obwohl wir schon alles über dieses Telefon aus der offiziellen Ankündigung von Google wissen, ist es schön, dieses Telefon in natura zu sehen und ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie es aussieht.

Das Google Pixel 6a wird $449 / £399 / €459 kosten, wenn es im Juli auf den Markt kommt. Es wird ein 6,1-Zoll-Display mit 60 Hz bieten, mit einem Google Tensor-Chip und zwei 12-Megapixel-Rückkameras ausgestattet sein.

Es soll eine erschwinglichere Variante des Pixel sein und hat sich in der Vergangenheit als beliebtes Modell erwiesen, da es den Zugang zur Pixel-Kamera ohne die Kosten ermöglicht.

Während wir also alle auf die Markteinführung dieses Telefons warten, genießen Sie das Video und Halims offene Kommentare.

Schreiben von Chris Hall.