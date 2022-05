Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Assistant - der smarte, sprachgesteuerte digitale Helfer des Unternehmens - wird laut einem aktuellen Bericht bald in der Lage sein, Ihre häufig verwendeten Wörter und Namen besser zu verstehen.

Mit seiner "Personalisierten Spracherkennung" wird Google Assistant in der Lage sein, diese Daten ausschließlich auf Ihrem Smartphone zu speichern und zu verarbeiten - und nicht in die Cloud zu senden - was seine Fähigkeit verbessern könnte, auf Ihre Worte zu reagieren und sie zu verstehen.

Diese Nachricht wird von 9to5Google in einem Bericht veröffentlicht, der einige Änderungen im Code der Google-App im Play Store aufzeigt.

Nach der Entschlüsselung der App berichtet die Website, dass diese "personalisierte Spracherkennung" Aufzeichnungen auf Ihrem Telefon/Gerät speichert und dass diese Daten jederzeit gelöscht werden können, indem man die Funktion einfach ausschaltet.

Dies ist eine Erweiterung der Fähigkeit von Google Assistant, Ihre Stimme zu erkennen, wenn Sie die "Hey Google"-Weckphrase verwenden, und erweitert sie auf Wörter, die Sie verwenden, und tatsächliche Befehle und Anfragen, die Sie stellen.

Wie 9to5Google berichtet, werden die Aufzeichnungen dieser Anfragen dann auf dem Gerät analysiert, was wiederum die Transkription unterstützt und die Antworten in Zukunft genauer und relevanter macht.

In dem Bericht heißt es auch, dass dies wahrscheinlich eine Opt-in-Funktion sein wird, wenn sie offiziell eingeführt wird, und nicht einfach standardmäßig aktiviert ist. Wenn Sie sich also nicht wohl dabei fühlen, dass Aufzeichnungen Ihrer Anfragen irgendwo gespeichert werden, sollte dies nicht einfach standardmäßig geschehen. Sie müssen es einschalten, damit es funktioniert.

Ob und wann diese neue Funktion verfügbar sein wird, wird wahrscheinlich nicht mit einer großen Enthüllung, sondern mit einem Google-Blogpost zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt gegeben. Wir werden die Augen offen halten und Sie auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist.

Schreiben von Cam Bunton.