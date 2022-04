Die erste öffentliche Beta von Android 13 ist da

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die erste öffentliche Beta-Version von Android 13 ist jetzt für jeden zum Testen verfügbar - vorausgesetzt, Sie besitzen ein kompatibles Pixel-Gerät.

Nach zwei Monaten in der Entwickler-Preview ist Android 13 pünktlich in die öffentliche Beta-Phase übergegangen. Google kündigte am Dienstag an, dass jeder, der bereits die Developer Preview nutzt, automatisch die neue Public Beta erhalten sollte. Für diejenigen, die nicht in der Entwickler-Preview waren, können Sie die Beta auf einem unterstützten Pixel-Gerät installieren. Vergewissern Sie sich nur, dass es sich um Ihr Zweitgerät handelt, da die öffentliche Beta immer noch Bugs einführen und Probleme verursachen kann.

Mehr über die öffentliche Beta, welche Pixel-Geräte sie ausführen können und wie man sie erhält, finden Sie im Android 13-Leitfaden von Pocket-lint.

Google hat die interessantesten Funktionen von Android 13 bereits bei der Ankündigung der Developer Preview Anfang des Jahres vorgestellt. Zu den herausragenden Änderungen gehören die Unterstützung von Bluetooth Low Energy (LE) Audio, eine Möglichkeit, den Zugriff auf Fotos für eine App einzuschränken, Optionen für die Gestaltung von App-Symbolen und eine Berechtigung für Benachrichtigungen zur Beseitigung von Spam. Die öffentliche Beta-Version enthält auch einige Verbesserungen im Hintergrund, wie zum Beispiel eine neue App-Berechtigung für den Zugriff auf freigegebene Mediendateien im lokalen Speicher. Sie ist nun spezifisch für den Medientyp, auf den eine App zugreifen muss (wie Bilder und Videos), anstatt den Zugriff auf alle Dateien zu erlauben.

Die öffentliche Beta-Version von Android 13 wurde im Vorfeld der jährlichen Google-Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai veröffentlicht. Auf der I/O wird Google Android 13 offiziell ankündigen und einige der neuen Funktionen und Möglichkeiten vorführen. Beachten Sie, dass es sich bei der Beta-Version nicht um eine endgültige, stabile Version von Android 13 handelt. Diese wird erst später in diesem Jahr für neuere Android-Geräte erscheinen.

Schreiben von Maggie Tillman.