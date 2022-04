Google Pixel 6a Spezifikationen Leck mit neuen Informationen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Google das Pixel 6a während seiner I/O-Entwicklerkonferenz im Mai ankündigen wird, insbesondere nachdem das Gerät kürzlich auf der FCC-Zertifizierungsseite aufgetaucht ist.

Abgesehen davon gab es in den letzten Monaten mehrere Gerüchte um das Pixel 6a und das neueste stammt von einem ziemlich zuverlässigen Tippgeber, der die wichtigsten Spezifikationen enthüllt hat.

DerLeaker Yogesh Brar hat eine Liste mit den Spezifikationen des Pixel 6agetwittert, die einen Fingerabdrucksensor im Display, einen 4800-mAh-Akku mit 30-W-Schnellladefunktion, den Google Tensor-Chipsatz und 6 GB oder 8 GB RAM enthält.

Brar behauptete auch, dass wir ein 6,2-Zoll-Full-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sehen werden, 128 GB internen Speicher und er sagte, dass es eine Dual-Kamera auf der Rückseite geben wird, die aus einer 12,2-Megapixel-Hauptkamera und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera besteht.

Google Pixel 6a

(gerüchteweise)



-6,2" Full HD+ OLED-Panel, 90Hz

-Tensor GS101 SoC

-6GB/8GB RAM

-128GB Speicher

-Rear Cam- 12.2MP (IMX363) + 12MP (IMX386) (UW)

-Front Cam- 8MP(IMX355)

-Android 12

-4.800mAh Akku, 30W Charging

-in-display fingerprint- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2022

Zu guter Letzt wird behauptet, dass das Pixel 6a eine 8-Megapixel-Frontkamera haben wird und auf Android 12 läuft.

Vieles von dem, was Brar sagt, unterstützt frühere Behauptungen, obwohl die Akku-Informationen neu sind und die Kamera-Informationen der Idee widersprechen, dass das Pixel 6a das gleiche Kamera-Setup haben wird wie das Pixel 5a 5G. Es wurde zuvor berichtet, dass das Pixel 6a eine 12,2-Megapixel-Hauptkamera und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera haben wird.

Bis jetzt ist noch nichts offiziell. Die Google I/O findet am 11. Mai 2022 statt, es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um zu warten, ob Google das Mittelklassegerät dort ankündigt. Bis dahin können Sie alle Gerüchte rund um das Pixel 6a in unserem separaten Beitrag lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.