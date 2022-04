Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Über das Google Pixel 6a gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte. Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass es im Mai während der Google I/O vorgestellt wird. Dies wird nun durch Beweise für ein neues Pixel-Gerät untermauert, das die Datenbank der US Federal Communications Commission (FCC) durchlaufen hat, wie zuerst von Droid Life entdeckt wurde.

Denken Sie daran, dass das 499 Dollar teure Pixel 5a aus dem letzten Jahr bei der FCC auftauchte, bevor es einen Monat später auf den Markt kam. Es war der Nachfolger des Pixel 4a. Aber Googles ursprüngliche Budget-Handys der A-Serie waren das Pixel 3a und 3a XL. Diese wurden jeweils etwa zur gleichen Zeit wie die I/O-Konferenz des Unternehmens im Mai ausgeliefert und leiteten den Veröffentlichungszyklus für die Pixel-Telefone zur Jahresmitte ein. Es ist also keine Überraschung, dass das Pixel 6a jetzt auftaucht, da Googles virtuelle I/O-Konferenz 2022 am 12. Mai 2022 beginnen soll. Das Google Pixel 6a ist vor kurzem neben dem Pixel 6auch auf Geekbench aufgetaucht .

Laut der Geekbench-Auflistung wird das Pixel 6a mit Android 12 laufen - was darauf hindeutet, dass es früher als das Pixel 7 und 7 Pro erscheinen wird, von denen erwartet wird, dass sie die ersten Geräte mit Android 13 sein werden. Die Auflistung zeigt auch, dass das Pixel 6a mit 6 GB RAM ausgestattet ist, was frühere Gerüchte behauptet haben. Die Tests zeigen sogar, dass das Pixel 6a sowohl in den Single-Core- als auch in den Multi-Core-Tests besser abschneidet als das Pixel 6, was darauf hindeutet, dass es genauso leistungsstark sein wird wie sein Flaggschiff-Bruder. Es wird außerdem erwartet, dass das kommende Telefon ein Design nach dem Vorbild des Pixel 6 und Pixel 6 Pro haben wird.

Sie können alle Gerüchte rund um das Pixel 6a in unserem separaten Beitrag lesen.

Schreiben von Maggie Tillman.