(Pocket-lint) - Über Googles Pixel 6a gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte. Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass es im Mai während Googles I/O-Entwicklerkonferenz vorgestellt wird.

Viele der Gerüchte haben behauptet, dass das Mittelklasse-Gerät auf der gleichen Hardware wie das Flaggschiff Pixel 6 laufen würde, mit Googles Tensor-Chip unter der Haube, und der jüngste Leak unterstützt dies.

Das Google Pixel 6a ist auf Geekbench neben dem Pixel 6 aufgetaucht und die Tests zeigen, dass das Pixel 6a sowohl in den Single-Core- als auch in den Multi-Core-Tests besser abschneidet, was darauf hindeutet, dass es genauso leistungsfähig sein wird wie sein Flaggschiff-Bruder.

Laut der Geekbench-Auflistung würde das Pixel 6a mit Android 12 laufen - was darauf hindeutet, dass es früher erscheinen wird als das Pixel 7 und 7 Pro, die voraussichtlich die ersten Geräte mit Android 13 sein werden. Die Auflistung zeigt auch, dass das Pixel 6a mit 6 GB RAM ausgestattet ist, was frühere Gerüchte nahelegten.

Viel mehr verrät der Geekbench-Eintrag nicht, obwohl frühere Spekulationen besagten, dass das Pixel 6a mit einem 6,2-Zoll-Full-HD+-Display und einem ähnlichen Design wie das Pixel 6 kommen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es die gleichen Kameraspezifikationen wie das Pixel 5a 5G haben wird, was der Hauptunterschied zum Pixel 6 sein dürfte.

Sie können alle Gerüchte rund um das Pixel 6a in unserem separaten Beitrag lesen.

