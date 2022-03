Google Pixel 7 und 7 Pro Display-Größen undicht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Google das Pixel 7 und PIxel 7 Pro erst später in diesem Jahr vorstellt, aber es gibt bereits eine Reihe von Gerüchten um die Geräte, wobei das neueste andeutet, was wir in Bezug auf die Displaygrößen erwarten können.

Der Display-Analyst Ross Young (@DSCCRoss) hat getwittert, dass das Google Pixel 7 eine Verkleinerung erfahren wird und von einem 6,4-Zoll-Display, wie es das Pixel 6 bot, auf ein 6,3-Zoll-Display fallen wird. Young sagte, dass das Pixel 7 Pro jedoch das 6,7-Zoll-Display beibehalten wird, das wir beim Pixel 6 Pro gesehen haben.

Dem Vernehmen nach wird das Pixel 7 von 6,4" auf 6,3" schrumpfen. Das Pixel 7 Pro wird 6,7" bleiben. Die Auslieferung der Panels beginnt dieses Jahr 1 Monat früher, ab Mai - Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022

Der Tweet deutet auch darauf hin, dass die Display-Panels ab Mai 2022 ausgeliefert werden, was angeblich einen Monat früher als die Pixel 6 und Pixel 6 Pro-Panels sein soll. Es ist jedoch nicht klar, ob das bedeutet, dass das Pixel 7 und Pixel 7 Pro früher auf den Markt kommen werden.

Youngs Tweet bot keine weiteren Details zum Pixel 7 und Pixel 7 Pro, obwohl wir zuvor Renderbilder der beiden Geräte gesehen haben, sowie einige Spezifikationen.

Es wurde behauptet, dass das Design weitgehend gleich bleiben wird, aber das Kameragehäuse wird mehr in den Rahmen eingearbeitet sein. Gerüchte besagen auch, dass die Geräte mit einem Google Tensor Chip der zweiten Generation laufen werden.

Im Moment ist noch nichts offiziell und wird es auch in den nächsten Monaten nicht sein. Sie können jedoch alle Gerüchte rund um das Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro in unserem separaten Beitrag lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.