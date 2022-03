Google gibt Luftangriffswarnungen an Android-Nutzer in der Ukraine aus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat angekündigt, dass Android-Nutzer in der Ukraine vor Luftangriffen auf ihrem Handy gewarnt werden.

In einem Blogpost erklärte das Unternehmen, dass es mit der ukrainischen Regierung an einem Warnsystem für Android-Nutzer im Land arbeitet.

XDA-Developers entdeckte die Funktion zuerst.

"Tragischerweise sind Millionen von Menschen in der Ukraine jetzt auf Luftangriffswarnungen angewiesen, um sich in Sicherheit zu bringen", erklärte Google in dem Blogpost. "Auf Anfrage und mit Hilfe der ukrainischen Regierung haben wir damit begonnen, ein schnelles Luftangriffswarnsystem für Android-Telefone in der Ukraine einzuführen. Diese Arbeit ist eine Ergänzung zu den bestehenden Luftangriffswarnsystemen des Landes".

Google sagte, dass die Warnungen auf bestehenden Warnungen basieren, die bereits von der ukrainischen Regierung verschickt werden. Laut Dave Burke, Vice President of Engineering für Android, wurde das gesamte Projekt von einem System übernommen, das für die Warnung vor Erdbeben entwickelt wurde. Das neue Warnsystem wurde am 10. März in Betrieb genommen und wird auf alle Android-Handys in der Ukraine ausgedehnt.

Das System nutzt unseren Warnmechanismus mit geringer Latenzzeit, den wir für Erdbebenwarnungen entwickelt haben. Das Luftangriffssystem ergänzt die bestehenden Luftangriffswarnsysteme des Landes und verwendet dieselben Auslöser. 2/3- Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022

Das Unternehmen gab nicht an, dass die Nutzer die Luftangriffswarnung aktivieren müssen, das System scheint also automatisch zu funktionieren.

Zusätzlich zu dem neuen Warnsystem bekräftigte Google in seinem Blog-Post seine jüngsten Maßnahmen in Russland, einschließlich der Unterbrechung aller Anzeigenverkäufe und der Entfernung russischer staatlich finanzierter Medien-Apps aus dem Google Play Store in Europa. Darüber hinaus wurden weitere neue Maßnahmen vorgestellt, wie der Verzicht auf Gebühren für Auslandsgespräche aus der Ukraine und aus den USA in die Ukraine über Google Fi.

Schreiben von Maggie Tillman.