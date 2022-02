Google Pixel 7 und 7 Pro: Was ist die Geschichte bisher?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächsten Flaggschiff-Smartphones von Google werden noch nicht für eine Weile erwartet, obwohl es bereits eine Reihe von Gerüchten gibt, die darüber spekulieren, was sie bei ihrer Ankunft bieten könnten.

Wir fassen zusammen, was wir von den Nachfolgern des Pixel 6 und Pixel 6 Pro sehen wollen, zusammen mit den Gerüchten, die darauf hindeuten. Die Geräte tragen angeblich die Codenamen Cheetah (Pixel 7) und Panther (Pixel 7 Pro). Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Oktober 2022

Google wird Pixel 7 und Pixel 7 Pro voraussichtlich im Oktober 2022 ankündigen. Natürlich ist noch nichts offiziell – noch wird es eine Weile so sein –, aber der Oktober ist seit mehreren Jahren der Monat der Wahl von Google.

Sobald es enthüllt wurde, würden wir erwarten, dass es ein paar Wochen später in den Handel kommt, also wahrscheinlich vor Ende Oktober.

Das Pixel 6 beginnt bei 599 £ in Großbritannien, 599 $ in den USA und 649 € in Europa, während das Pixel 6 Pro in Großbritannien bei 849 £, 899 $ in den USA und 899 € in Europa beginnt. Es ist noch nicht klar, ob wir davon ausgehen können, dass Pixel 7 und Pixel 7 Pro in dieselbe Größenordnung fallen.

Pixel 7: 155,6 x 73,1 x 8,7 mm

Pixel 7 Pro: 163 x 76,6 x 8,7 mm

Basierend auf einigen durchgesickerten Renderings sehen die Google Pixel 7 und 7 Pro so aus, als könnten sie einem ähnlichen Design wie ihre Vorgänger folgen, aber ein paar kleine Änderungen vornehmen. Das Kameragehäuse, das sich über die Rückseite beider Geräte erstreckt, sieht aus, als würde es bis 2022 bleiben, obwohl die Renderings darauf hindeuten, dass es in den Rahmen für die Pixel 7-Handys eingewickelt wird – etwas, das das Samsung Galaxy S22 tut.

Es wird gesagt, dass das Google Pixel 7 155,6 x 73,1 x 8,7 mm messen wird, mit einem Kamerabuckel von 11,44 mm, während das Pixel 7 Pro 163 x 76,6 x 8,7 mm messen soll, mit einem Kamerabuckel von 11,2 mm.

Die Renderings deuten auch darauf hin, dass das Pixel 7 weiterhin ein flaches Display aufweisen wird, während das Pixel 7 Pro voraussichtlich die leicht gekrümmten Kanten des Pixel 6 Pro beibehalten wird. Beide Geräte haben eine zentralisierte Lochkamera oben auf ihren Displays in den Renderings, und beide werden voraussichtlich Fingerabdrucksensoren unter dem Display haben.

Die Pixel 6 und 6 Pro sind sowohl wasser- als auch staubdicht nach IP68, daher wird erwartet, dass dies auch für die Pixel 7 und 7 Pro gilt.

Pixel 7: 6,2–6,4 Zoll, Full HD+, 120 Hz?

Pixel 7 Pro: 6,7/6,8 Zoll, Quad HD+, 1–120 Hz?

Gerüchten zufolge soll das Pixel 7 eine Bildschirmgröße zwischen 6,2 Zoll und 6,4 Zoll haben, während das Pixel 7 Pro einen 6,7-Zoll- oder 6,8-Zoll-Bildschirm haben soll. Dies entspricht ziemlich genau dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro, sodass es in dieser Abteilung zu minimalen Änderungen kommen kann.

Das Pixel 6 hatte eine Full HD+-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, während das Pixel 6 Pro eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen 10 Hz und 120 Hz hatte.

Es wäre nicht allzu überraschend zu sehen, dass das Pixel 7 auf 120 Hz springt und das Pixel 7 Pro eine niedrigere Bildwiederholfrequenz von 1 Hz bietet, wie die Konkurrenz, obwohl es vorerst keine Details zu den Lecks an dieser Front gibt. HDR-Unterstützung wird jedoch erwartet.

Pixel 7: Google Tensor 2.0, bis zu 512 GB, 8 GB RAM, 5000 mAh?

Pixel 7 Pro: Google Tensor 2.0, 12 GB RAM

Das Google Pixel 6 und 6 Pro laufen beide auf dem Google Tensor-Chip und entfernen sich von Qualcomm-Prozessoren. Es wurde gemunkelt, dass Google an einer zweiten Generation des Tensor-Chips mit dem Codenamen Tensor 2.0 arbeitet, und es wird behauptet, dass Pixel 7 und 7 Pro darauf laufen könnten, was Sinn macht.

Es wird behauptet, dass der Tensor 2.0-Chip ein Samsung Exynos Modem 5300 enthalten könnte, obwohl Samsung derzeit kein freigegebenes Modem mit diesem Namen hat.

Berichten zufolge könnte das Pixel 7 mit Speicheroptionen von 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich sein. Keines davon wird voraussichtlich über microSD verfügen. Die 512-GB-Speicheroption wäre neu für das Pixel 7, da das Pixel 6 nur bis zu 256 GB reicht, obwohl dies vorerst nur Gerüchte sind.

In Bezug auf den Arbeitsspeicher erwarten wir mindestens 8 GB beim Pixel 7 und 12 GB beim Pixel 7 Pro wie bei ihren Vorgängern.

Gerüchte besagen, dass das Standard-Pixel 7 einen 5000-mAh-Akku bieten könnte, was das Pixel 6 Pro derzeit bietet. Es ist kein unvernünftiger Vorschlag, aber es ist auch noch nicht bestätigt.

Pixel 7: Dual hinten (50 MP + 50 MP), 8 MP vorne

Pixel 7 Pro: Dreifach hinten (Haupt-Ultraweitwinkel, Tele)

Es wurde vorgeschlagen, dass das Google Pixel 7 eine 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 50-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera, gepaart mit einer 8-Megapixel-Frontkamera, bieten könnte. Wenn dies zutrifft, würden sich die Verbesserungen scheinbar auf das Ultraweitwinkelobjektiv im Vergleich zum Pixel 6 konzentrieren.

Das Google Pixel 7 Pro soll unterdessen nur Haupt-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektive haben, aber bisher sind keine Einzelheiten in Leaks aufgetaucht. Es wäre nicht allzu überraschend, eine ähnliche Last wie beim Pixel 6 Pro mit vielleicht einigen zusätzlichen Funktionen anstelle einer großen Änderung der Hardware zu sehen.

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass Google im August 2021 eine Under-Display-Kamera patentiert hat, obwohl dies zwar nicht garantiert, dass Pixel 7 oder Pixel 7 Pro die Technologie anbieten, aber zumindest für das Pro-Modell eine Möglichkeit ist.

Folgendes haben die Gerüchte bisher für Google Pixel 7 und 7 Pro vorgeschlagen.

OnLeaks und SmartPrix enthüllten einige Renderings von Google Pixel 7 und 7 Pro sowie einige erwartete Spezifikationen.

Laut 9to5Google , die sich mit der Entwicklervorschau von Android 13 befasst und mit „vertrauenswürdigen“ Quellen gesprochen haben, hat Google einen Tensor-Chip der zweiten Generation namens Tensor 2.0 in Arbeit.

LetsGoDigital hat ein von Google eingereichtes Patent für eine Under-Display-Kameratechnologie entdeckt.

