(Pocket-lint) - Die Gerüchteküche für Googles erwartetes faltbares Gerät läuft auf Hochtouren. Zuletzt haben wir erfahren, dass das neue Telefon im Formfaktor wahrscheinlich dem Oppo Find N nachfolgen wird.

Bisher haben die meisten Leute es Pixel Fold genannt, aber das neueste Leck deutet darauf hin, dass es stattdessen als Pixel Notepad bekannt sein könnte.

Eine Quelle teilte 9to5Google mit, dass „Notepad“ der funktionierende Markenname intern bei Google sei und dass auch der Name „Logbook“ in Betracht gezogen werde.

Natürlich könnte sich das alles vor der offiziellen Ankündigung ändern, aber es ist interessant zu hören, dass Google nicht versucht, sich an das Fold-Branding zu lehnen, das so viele von uns erwartet haben.

Die Quelle sagte auch, dass das Pixel-Notebook weniger kosten wird als Samsungs Galaxy Z Fold 3, das für 1.799 US-Dollar auf den Markt kam.

Dies ist beruhigend, da Geräte der ersten Generation oft extrem teuer sein können, Samsungs Foldable der ersten Generation lag viel näher bei 2000 US-Dollar. Wir erwarten jedoch nicht, dass dies billig wird.

Das Pixel Notepad wird wahrscheinlich ähnlich wie das Pixel 4a im Jahr 2020 auf den Markt kommen und zuerst in den USA landen, bevor es in andere Länder expandiert. Die Quelle schlägt vor, dass die Einführung im Fall des Notepad länger dauern könnte, während das Pixel 4a eine etwa einmonatige Lücke in der internationalen Verfügbarkeit hatte.

Gerüchte um den Pixel Notepad kursierten überall, lange Zeit sah es so aus, als wäre das Gerät gleich gekündigt worden . In letzter Zeit scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass wir in naher Zukunft Googles Foldable sehen werden, und wir freuen uns darauf.

Schreiben von Luke Baker.