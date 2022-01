Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gerüchte über ein zusammenklappbares Pixel-Handy von Google wurden im Jahr 2021 überschwemmt, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen sind bis 2022 Gerüchte über ein Faltgerät mit dem Codenamen Pipit aufgekommen.

Ein Bericht von Geekbench für das Pipit-Gerät scheint einige interessante Details über das potenzielle zukünftige Telefon zu enthüllen.

Die große Sache hier ist, dass es auf dieses Gerät mit Google Tensor verweist, wie es in den Pixel-6-Modellen zu finden ist. Das wäre durchaus sinnvoll, da Google sich bemüht hat, seine eigene Hardware zu entwickeln, die es wahrscheinlich verwenden wird.

Es soll 12 GB RAM geben, was viel zu sein scheint, aber es ist das gleiche wie beim Pixel 6 Pro , was vielleicht darauf hindeutet, wo Google dieses Telefon in Bezug auf die Leistung haben möchte.

Natürlich macht eine Geekbench-Auflistung keine Bestätigung. Wir haben eine beliebige Anzahl von Geräten in dieser Art von Benchmarking-Diensten gesehen, bei denen es sich um Entwicklungsgeräte oder Prototypen handelt, und viele, die nie das Licht der Welt erblickten.

Es ist auch durchaus möglich, dass es sich auch um eine Fälschung handelt.

Wie auch immer die Realität aussieht, die Entscheidung für Google wird sein, ob es ein Klapptelefon auf den Markt bringen soll. Angesichts der Tatsache, dass die Android-Entwicklung auf Klapptelefonen ein Zuhause braucht, wären wir nicht überrascht, wenn dies eher ein technisches Gerät als etwas für Verbraucher wäre.

Die Zeit wird es jedoch zeigen, und da immer mehr Hersteller nach neuen Formfaktoren wie Klapptelefonen suchen, möchte Google möglicherweise mithalten.

Angesichts der typischen Startzyklen von Google würden wir bis Ende Februar, dem geplanten Mobile World Congress 2022, nichts Konkretes erwarten. Google ist oft auf der Messe präsent und hat dort bereits Ankündigungen gemacht.

Diese Konferenz könnte abgesagt werden, genau wie wir es auf der CES 2022 gesehen haben, und eine wahrscheinlichere Veranstaltung, um etwas Neues zu präsentieren, wäre die Google I/O , die wahrscheinlich im Mai 2022 stattfinden wird.