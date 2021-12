Veröffentlichungsdatum von Google Pixel 6a, Gerüchte, Funktionen und Neuigkeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Pixel 6 und 6 Pro wurden während einer Veranstaltung im Oktober 2021 enthüllt und waren in Bezug auf ihr Design, aber auch ihre Hardware eine große Abweichung von früheren Pixel-Geräten, da beide erstmals auf einem hauseigenen Chip liefen und nicht ein Qualcomm-Prozessor.

Es gibt jedoch bereits eine Reihe von Gerüchten um das Mittelklassemodell der Pixel 6- Geräte, das voraussichtlich Google Pixel 6a heißen wird. Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Mai 2022?

Ungefähr $500/£500

Derzeit gibt es keine Gerüchte, die darauf hindeuten, wann das Pixel 6a veröffentlicht werden könnte, obwohl das Pixel 5a 5G erst im August 2021 angekündigt wurde, sodass wir möglicherweise noch eine Weile warten müssen. Das Pixel 5a ist jedoch nicht weit verbreitet – nur in den USA und Japan –, daher wird das Pixel 6a möglicherweise früher auf den Markt kommen, um die Anforderungen derer nach einem Mittelklasse-Pixel in den anderen Regionen der Welt zu erfüllen.

Vor dem Pixel 5a wurde das Pixel 4a im August 2020 und das Pixel 3a im Mai 2019 angekündigt, was bedeutet, dass es kein definiertes Muster als solches gibt. Es wäre nicht allzu überraschend, das Pixel 6a in der ersten Hälfte des Jahres 2022 enthüllt zu sehen, da es bereits Gerüchte darüber gibt, aber noch nichts bestätigt ist.

Preislich kostet das Pixel 5a in den USA 449 US-Dollar. Es ist nicht in Großbritannien erhältlich. Das Pixel 4a kostete bei seiner Einführung in Großbritannien 349 £ und in den USA 349 $. Das Pixel 3a kostet in den USA 399 £ und 399 $. Es ist wahrscheinlich, dass das Pixel 6a daher unter 500 US-Dollar / 500 US-Dollar kosten wird, aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir es wissen.

Ähnlich wie Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7 mm

Das Google Pixel 6a ist in 5K-Renderings erschienen und zeigt ein Design, das dem des Pixel 6 sehr ähnlich ist. Mit dem gleichen herausragenden Kamerastreifen auf der Rückseite des Geräts bietet das Pixel 6a auch ein flaches Display mit einer Punch-Hole-Kamera oben zentralisiert, wieder wie beim Pixel 6.

Angeblich misst das Pixel 6a 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, was etwas kleiner ist als das Pixel 6, das 158,6 x 74,8 x 8,9 mm misst, und es wird gesagt, dass es keinen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss bietet, wie es bei früheren Pixel "a" -Geräten der Fall war.

Die Renderings zeigen eine schwarze und graue Farbpalettenoption sowie eine weiße und cremefarbene Farbkombination, obwohl in Leaks noch keine Einzelheiten zu Farben oder Farbnamen für das Pixel 6a detailliert wurden. Das Pixel 6 und 6 Pro sind beide IP68 wasser- und staubdicht , während das Pixel 5a 5G IP67 hat, sodass wir letzteres auch für das Pixel 6a erwarten würden.

6,2 Zoll, Full HD+

OLED

Fingerabdrucksensor unter dem Display

Es wird behauptet, dass das Google Pixel 6a mit einem 6,2 Zoll flachen OLED-Display mit einem Fingerabdrucksensor unter dem Display ausgestattet sein wird .

Zur Auflösung oder Bildwiederholfrequenz gibt es noch kein Wort, obwohl wir Full HD+ mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz erwarten würden. Es ist möglich, dass es eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz bietet, aber da viele Mittelklasse-Telefone jetzt 90 Hz bieten, halten wir letzteres für wahrscheinlicher.

Pixel 5-Kamera

12,2 MP Haupt-, 16 MP Ultra-Weitwinkel

Den Leaks zufolge wird das Google Pixel 6a das gleiche Kamera-Setup wie das Google Pixel 5 und folglich das Google Pixel 5a 5G aufweisen. Während die Kamera des Pixel 5 immer noch großartig ist, ist sie eine etwas andere Sichtweise auf das, was Google in der Vergangenheit mit seiner "a" -Serie getan hat. Zuvor ging es bei der "a"-Serie darum, das Flaggschiff der Pixel-Kamera in einem Mittelklassegerät anzubieten.

Wenn das Pixel 6a die Kamera des Pixel 5 bietet, erhalten Sie immer noch ein großartiges Kameraerlebnis, aber es ist ein Schritt nach unten von Pixel 6 und 6 Pro. Es wäre auch ein interessanter Schritt, da der Grund für das große Kameragehäuse auf der Rückseite des Pixel 6 darin lag, dass das neue Kameramodul nicht in das quadratische Gehäuse des Pixel 5 passte, daher wäre es seltsam, das zu haben gleiches Gehäuse wie das Pixel 6, aber ein anderes Kamera-Setup.

Wenn die Gerüchte jedoch stimmen, werden wir eine 12,2-Megapixel-Hauptkamera sehen, die mit einer 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera auf dem Pixel 6a sowie einer 8-Megapixel-Frontkamera gekoppelt ist.

Google Tensor-Chip

Das Google Pixel 6 und 6 Pro laufen beide auf Googles hauseigenem Tensor-Chip und es wurde berichtet, dass das Pixel 6a dasselbe tun wird. Derzeit gibt es keine Informationen zu RAM oder Speicher, obwohl wir wissen, dass es sich um ein 5G-Mobilteil handeln wird.

Das Pixel 5a 5G bietet 6 GB RAM und 128 GB Speicher als Basis, daher ist es wahrscheinlich, dass das Pixel 6a dasselbe tun wird.

Auch über die Akkukapazität gibt es noch kein Wort, aber wir würden etwa 4500 mAh erwarten, möglicherweise mehr.

Es wurde behauptet, dass das Google Pixel 6a auf dem Google Tensor-Chip läuft und mit der gleichen Kamera wie das Pixel 5 geliefert wird.

OnLeaks und 91 Mobiles veröffentlichten eine Reihe von 5K-Renderings, die das angebliche Pixel 6a zeigen.