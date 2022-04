Google Pixel 6a Gerüchte, Funktionen und Neuigkeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Pixel 6 und 6 Pro wurden auf einem Event im Oktober 2021 enthüllt und stellten eine große Abweichung von den vorherigen Pixel-Geräten dar, sowohl was das Design als auch die Hardware betrifft, da beide zum ersten Mal auf einem hauseigenen Chip und nicht auf einem Qualcomm-Prozessor laufen.

Es gibt bereits eine Reihe von Gerüchten über das Mittelklassemodell der Pixel 6-Geräte, das voraussichtlich Google Pixel 6a heißen wird. Hier ist alles, was wir bis jetzt gehört haben.

Mai oder Juli 2022?

Rund 500 Dollar/£500

Gerüchte deuten darauf hin, dass das Pixel 6a im Mai 2022 während der Google I/O veröffentlicht wird, und mit einem Verpackungsleck und der FCC-Zertifizierung ist dies sicherlich eine Möglichkeit. Die Entwicklerkonferenz findet am 11. und 12. Mai 2022 statt, es bleibt also nicht mehr viel Zeit zu warten, wenn dieses Veröffentlichungsdatum korrekt ist. Andere vermuten, dass das Telefon aufgrund der anhaltenden Chip-Knappheit verschoben wurde und Ende Juli auf den Markt kommen könnte.

Das Pixel 5a 5G wurde im August 2021 angekündigt, aber es wurde nicht auf breiter Basis verfügbar gemacht - nur in den USA und Japan - also wird das Pixel 6a vielleicht früher als in einem vollen Jahreszyklus auf den Markt kommen, um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die ein Mittelklasse-Pixel in den anderen Regionen der Welt suchen.

Vor dem Pixel 5a wurde das Pixel 4a im August 2020 angekündigt und das Pixel 3a wurde im Mai 2019 enthüllt, was bedeutet, dass es kein bestimmtes Muster gibt.

Was den Preis angeht, so kostet das Pixel 5a in den USA 449 Dollar. In Großbritannien ist es nicht erhältlich. Das Pixel 4a kostete bei seiner Markteinführung 349 £ in Großbritannien und 349 $ in den USA. Das Pixel 3a kostete 399 Pfund und 399 Dollar in den USA. Es ist wahrscheinlich, dass das Pixel 6a daher unter 500 Dollar/£500 liegen wird, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir es wissen.

Ähnlich wie beim Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7mm

Das Google Pixel 6a ist in 5K-Renderings aufgetaucht, die ein Design zeigen, das dem des Pixel 6 sehr ähnlich ist, und ein Verpackungsleck, das die Oberseite der Rückseite des Geräts zeigt, unterstützt die Renderings. Mit dem gleichen auffälligen Kamerastreifen auf der Rückseite des Geräts wird das Pixel 6a auch als ein flaches Display mit einer Stanzlochkamera gezeigt, die oben zentriert ist, wieder wie das Pixel 6.

Es wird gesagt, dass das Pixel 6a 152,2 x 71,8 x 8,7 mm messen wird, was ein wenig kleiner ist als das Pixel 6, das 158,6 x 74,8 x 8,9 mm misst, und es wird gesagt, dass es keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse bieten wird, wie frühere Pixel-"a"-Geräte ausgestattet haben.

Die Renderings zeigen eine schwarze und graue Farbpalette sowie eine weiße und cremefarbene Farbkombination, obwohl neuere Gerüchte behaupten, dass das Pixel 6a in schwarzer, weißer und grüner Farbe erhältlich sein wird und das Verpackungsleck schwarz zeigt. Das Pixel 6 und 6 Pro sind beide IP68 wasser- und staubdicht, während das Pixel 5a 5G IP67 ist, also würden wir letzteres auch für das Pixel 6a erwarten.

6,2-Zoll, Full HD+

OLED

Fingerabdruck-Sensor unter dem Display

Es wird behauptet, dass das Google Pixel 6a mit einem 6,2 Zoll großen, flachen OLED-Display und einem Fingerabdrucksensor unter dem Display ausgestattet sein wird.

Über die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz gibt es noch keine Angaben, obwohl wir Full HD+ mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz erwarten würden. Es ist möglich, dass es eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz bietet, aber da viele Mittelklasse-Handys mittlerweile 90 Hz bieten, halten wir Letzteres für wahrscheinlicher.

Pixel 5 Kamera

12,2 MP Hauptkamera, 16 MP Ultra-Weitwinkelkamera

Den Leaks zufolge wird das Google Pixel 6a über die gleiche Kameraausstattung verfügen wie das Google Pixel 5 und folglich das Google Pixel 5a 5G. Während die Kamera des Pixel 5 immer noch großartig ist, ist es eine etwas andere Version von dem, was Google in der Vergangenheit mit seiner "a"-Serie gemacht hat. Früher ging es bei der "a"-Serie darum, die Kamera des Pixel-Flaggschiffs in einem Gerät der Mittelklasse anzubieten.

Wenn das Pixel 6a die Kamera des Pixel 5 bietet, werden Sie immer noch ein großartiges Kameraerlebnis haben, aber es wird ein Schritt nach unten im Vergleich zum Pixel 6 und 6 Pro sein. Es wäre auch ein interessanter Schritt, da der Grund für das große Kameragehäuse auf der Rückseite des Pixel 6 darin lag, dass das neue Kameramodul nicht in das quadratische Gehäuse des Pixel 5 passte. Es wäre also seltsam, das gleiche Gehäuse wie beim Pixel 6 zu haben, aber eine andere Kameraeinstellung.

Wenn die Gerüchte stimmen, wird das Pixel 6a eine 12,2-Megapixel-Hauptkamera haben, die mit einer 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera gekoppelt ist, sowie eine 8-Megapixel-Frontkamera. Es gab auch einige Erwähnungen einer 12,2-Megapixel-Hauptkamera und eines 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensors, so dass der Kamerabereich derzeit ein wenig fragwürdig ist.

Google Tensor-Chip

Das Google Pixel 6 und 6 Pro laufen beide mit Googles hauseigenem Tensor-Chip und es wurde berichtet, dass das Pixel 6a dasselbe tun wird. Eine Geekbench-Auflistung zeigte, dass wir 6 GB RAM auf dem kommenden Gerät erwarten sollten und eine andere Auflistung sah das Pixel 6a im Vergleich zum Pixel 6, wobei das Mittelklasse-Gerät das Flaggschiff geringfügig übertraf. Es wurde auch von 8 GB RAM gesprochen.

Die Speicherkapazität soll 128 GB betragen, was auch die Basis des Google Pixel 5a darstellt. Es wird auch gesagt, dass mindestens ein Modell des Pixel 6a mmWave 5G unterstützen könnte.

Die Akkukapazität soll 4800 mAh betragen, mit Unterstützung für 30 W Schnellladung.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über das Google Pixel 6a gehört haben.

Der Leaker Yogesh Brar hat eine Liste mit den Spezifikationen des Pixel 6agetwittert, darunter Details zu Akku und Kamera.

Googles Pixel 6a hat die Datenbank der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) durchlaufen, was darauf hindeutet, dass die Markteinführung unmittelbar bevorsteht. Eines der Modelle, die die FCC erreicht haben, soll mit mmWave 5G ausgestattet sein.

Geekbench hat das Pixel 6a neben dem Pixel 6gelistet und festgestellt, dass das Pixel 6a das Pixel 6 um einen Bruchteil übertrifft, was die Idee unterstützt, dass es die gleiche Hardware haben wird.

Techxine hat ein Bild der Verpackung des Google Pixel 6averöffentlicht, das den Namen des Geräts und sein Design bestätigt.

Jon Prosser hat getwittert, dass das Google Pixel 6a auf der Google I/O enthüllt wird, zusammen mit einer Andeutung der Pixel Watch.

Der YouTuber Jon Prosser von Front Page Tech vermutet, dass das Datum der Markteinführung aufgrund der anhaltenden Chip-Knappheit nach hinten verschoben worden ist. Er erwartet nun, dass das Telefon Ende Juli angekündigt wird.

DieBenchmark-Ergebnisse des Google Pixel 6a sind in einem Geekbench-Listing aufgetaucht, das zeigt, dass das Telefon in Sachen Leistung weit über seinem Gewicht liegt und Informationen zu den Spezifikationen offenbart.

Das Google Pixel 6a ist im Inventar eines US-Carriersaufgetaucht und eine Insider-Quelle behauptet, dass das Gerät im Mai auf den Markt kommen wird, in drei Farboptionen erhältlich ist und 128 GB Speicherplatz bietet.

Ein zuverlässiger Tippgeber hat getwittert, dass Google plant, das Pixel 6A im Mai auf den Markt zu bringen, was - wenn es stimmt - bedeuten würde, dass es ungefähr zu der Zeit seine jährliche I/O-Konferenz abhält.

Es wird behauptet, dass das Google Pixel 6a auf dem Google Tensor-Chip laufen wird und mit der gleichen Kamera wie das Pixel 5 ausgestattet sein wird.

OnLeaks und 91 Mobiles haben eine Reihe von 5K-Renderingsveröffentlicht, die das angebliche Pixel 6a zeigen.

