Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neuer Satz von 5K-Renderings zeigt das Google Pixel 6A in seiner ganzen Pracht, und wenn Sie ein Fan des Stils von Pixel 6 sind , dann ist die gute Nachricht, dass wir anscheinend mehr davon bekommen werden.

Die neuesten Lecks der produktiven OnLeaks und 91-Handys enthüllen den charakteristischen Kamerastreifen, den wir auf dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro gesehen haben . Wir sehen zwei Linsen auf dem Kamerastreifen zusammen mit dem Blitz, aber noch keine Ahnung von der Brennweite.

Es wurde spekuliert, dass wir den gleichen 50-MP-Samsung-Isocell-GN1-Sensor aus dem Pixel 6 sehen könnten.

Wir sehen auch ein 6,2 Zoll flaches OLED-Display mit einer Lochkamera nach vorne und einem Fingerabdruckleser im Display.

Pixel 5A- Fans sind möglicherweise zutiefst enttäuscht, wenn sie auf den durchgesickerten Bildern einen deutlichen Mangel an Kopfhörerbuchse sehen. Ein besonders seltsamer Schachzug, da Google seine Aufnahme in die 5A so hart vermarktet hat. Die Pixel 3A und 4A verfügten auch über Kopfhörerbuchsen, die Flaggschiff-Modelle jedoch nicht.

Die Renderings deuten darauf hin, dass das Pixel 6A mit 152,2 x 71,8 etwas kleiner sein könnte als das 6 und 6 Pro. x 8,7 mm. Im Vergleich dazu ist das Pixel 6 58,6 x 74,8 x 8,9 mm groß und verfügt über ein 6,4 Zoll großes Display.

Noch kein Wort zu den Veröffentlichungsdaten, aber da Pixel 6 und Pixel 6 Pro erst letzten Monat veröffentlicht wurden, kann es eine Weile dauern, bis wir etwas Offizielles sehen.