Ist das Google Pixel Fold abgebrochen?

(Pocket-lint) - Es wurde gemunkelt, dass Google irgendwann vor Ende 2021 oder Anfang 2022 ein faltbares Pixel-Smartphone enthüllt, aber der neueste Bericht deutet darauf hin, dass das Gerät auf absehbare Zeit vollständig eingestellt werden könnte.

Laut Ross Young vom Display Supply Chain Consultant, der zuvor behauptet hatte, Google werde den Konkurrenten Samsung Galaxy Z Fold 3 noch vor Jahresende auf den Markt bringen, hat das Unternehmen seine Pläne fallengelassen.

Young zitiert in seinem Bericht ( via MySmartPrice ) mehrere Lieferkettenquellen und schlägt vor, dass Google das Gerät aufgrund des starken Marktwettbewerbs nicht auf den Markt bringt. Er sagte: "DSCC hat mit seinen Lieferkettenquellen bestätigt, dass Google beschlossen hat, das Pixel Fold nicht auf den Markt zu bringen. Nicht im Jahr 2021 und angeblich nicht im ersten Halbjahr 2022."

Laut Young wurde angenommen, dass das Pixel Fold in den USA und in Europa mehr kosten würde als das Galaxy Z Fold 3, was ihm einen ziemlich schwierigen Ausgangspunkt für den Erfolg gegeben hätte.

Von Google ist natürlich nichts offiziell bestätigt, daher besteht noch Hoffnung, dass das Pixel Fold irgendwann erscheinen wird.

Google hat vor kurzem Android 12L auf den Markt gebracht, eine Version von Android 12, die für Geräte mit größerem Bildschirm und faltbare Telefone optimiert ist. Es gibt auch viele Gerüchte rund um das Pixel Fold, wie es das gleiche Kamera-Setup wie das Pixel 5 bietet.

Sie können alles über die Pixel Fold-Gerüchte in unserem separaten Feature lesen, aber seien Sie jetzt nicht zu aufgeregt.