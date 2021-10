Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Google das Pixel 6 und Pixel 6 Pro vorstellte, kündigte es auch ein Abonnementpaket namens Pixel Pass an. Dies ist wahrscheinlich der einfachste Weg, das neueste Pixel-Telefon zu finanzieren und Zugang zu einer ganzen Reihe von Premium-Diensten und -Funktionen zu einer monatlichen Pauschalgebühr zu erhalten.

Google beschrieb Pixel Pass als „neue Art, ein Telefon zu besitzen“. Ab 45 US-Dollar erhalten Sie alle zwei Jahre das neueste Pixel-Smartphone mit Upgrades. Pixel Pass beinhaltet auch andere Vorteile wie zusätzlichen Speicherplatz, werbefreies YouTube und das, was Google "Preferred Care" nennt. Es garantiert Telefonreparaturen, Ersatz und mehr. Die Idee ist, mit Pixel Pass Ihr Telefon über den Google Store zu finanzieren und Google-Dienste und -Funktionen zu einem monatlichen Preis zu erhalten.

Zum Start ist Pixel Pass für US-Kunden verfügbar.

Sobald Sie für Pixel Pass genehmigt wurden (vorbehaltlich der Kreditgenehmigung über die Synchrony Bank), wird Ihr Pixel-Telefon 24 Monate lang zu 0 % effektiven Jahreszins finanziert und die in Pixel Pass enthaltenen Google-Dienste und -Funktionen werden Ihrem Google Store in Rechnung gestellt Finanzierungskonto jeden Monat.

Pixel Pass beinhaltet die folgenden Dienste (Stand Oktober 2021):

Pixel 6 oder Pixel 6 Pro: Bieten Sie die Möglichkeit, nach zwei Jahren auf ein neues Pixel zu aktualisieren.

Pixel Pass beginnt bei 45 US-Dollar pro Monat für das Pixel 6.

Pixel Pass kostet für das Pixel 6 Pro bis zu 55 US-Dollar pro Monat. Bevorzugte Pflege: Bildschirmreparaturen, -austausch und Deckung bei Unfallschäden. Ohne Pixel Pass würde ein Pixel 6 mit Preferred Care 7 $ pro Monat kosten.

Ohne Pixel Pass würde ein Pixel 6 Pro mit Preferred Care 9 $ pro Monat kosten. Google One: 200 GB Cloud-Speicher und automatische Telefon-Backups. Google One beginnt normalerweise bei 100 GB für 2 $ pro Monat und steigt auf 2 TB für 10 $ pro Monat an YouTube Premium: Werbefreie YouTube-Videos YouTube Premium kostet normalerweise 11,99 USD pro Monat. YouTube Music Premium: Musikstreaming ohne Unterbrechung YouTube Music Premium ist normalerweise in YouTube Premium enthalten. Google Play Pass: Hunderte von Apps und Spielen ohne Werbung oder In-App-Käufe. Der Google Play Pass kostet normalerweise 4,99 $ pro Monat

Pixel Pass beinhaltet außerdem folgende Angebote (Stand Oktober 2021):

Pixel Buds A-Serie: Erhalten Sie ein Paar kostenlos, wenn Sie Pixel Pass abonnieren. Gehen Sie hier, um mehr zu erfahren.

Erhalten Sie ein Paar kostenlos, wenn Sie Pixel Pass abonnieren. Google Fi: Sparen Sie 5 $ bei Ihrem Monatstarif, wenn Sie Pixel Pass bei Google Fi abonnieren. Gehen Sie hier, um mehr zu erfahren.

Sparen Sie 5 $ bei Ihrem Monatstarif, wenn Sie Pixel Pass bei Google Fi abonnieren.

Pixel-Smartphones mit Pixel Pass werden entsperrt geliefert, was bedeutet, dass sie bei allen großen Mobilfunkanbietern funktionieren. Sie können Ihr neues Pixel auch mit Ihrem aktuellen Tarif verwenden. Beachten Sie jedoch, dass Ihr Mobilfunkanbieterplan nicht in den folgenden Preisstufen enthalten ist. Sie müssen sich also diese zusätzlichen Kosten notieren.

Pixel Pass besteht aus zwei verschiedenen Plänen (Stand Oktober 2021):

Pixel Pass mit Pixel 6: Ab 45 $ pro Monat (bis zu 176 $ über zwei Jahre sparen)

Ab 45 $ pro Monat (bis zu 176 $ über zwei Jahre sparen) Pixel Pass mit Pixel 6 Pro: Ab 55 US-Dollar pro Monat (sparen Sie bis zu 294 US-Dollar über zwei Jahre)

Jawohl. Während des Bezahlvorgangs bietet Google die Möglichkeit, ein berechtigtes Gerät einzutauschen und Geld von Ihren monatlichen Pixel Pass-Zahlungen abzuheben. Wählen Sie beim Abonnieren von Pixel Pass „Inzahlungnahme starten“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Google sendet Ihnen ein Kit mit einem vorfrankierten Umschlag, damit Sie Ihr altes Telefon einsenden können.

Jawohl. Ein Abonnement für Pixel Pass unterliegt der Kreditgenehmigung. Um sich anzumelden, müssen Sie über ein aktives Google Store Financing-Konto verfügen, das von der Synchrony Bank ausgestellt und verwaltet wird. Wenn Sie kein Google Store Financing-Konto haben, können Sie bei der Anmeldung für Pixel Pass eines beantragen. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wo kann ich mein Pixel Pass-Abonnement verwalten?"

Sie können Ihr Pixel Pass-Abonnement in Ihrem Google Store-Konto anzeigen, verwalten oder kündigen.

Um Zahlungen zu tätigen oder Ihr Guthaben für die Google Store-Finanzierung zu überprüfen, besuchen Sie die Synchrony Bank unter google.syf.com oder rufen Sie 866-794-8802 an.

Nun, mach die Mathematik. Wenn Sie Pixel Pass als Abonnement bezahlen, können Sie laut Google im Laufe von zwei Jahren bis zu 294 US-Dollar sparen. Und wenn Sie über Google Fi einkaufen, sparen Sie zusätzlich 4 US-Dollar gegenüber Ihrem monatlichen Fi-Plan, was einer Ersparnis von 414 US-Dollar über die zwei Jahre entspricht.

Vergiss außerdem nicht, dass du die Pixel Buds im Wert von 99 $ bekommst.

Dies ist zwar nicht die größte Einsparung, aber im Laufe der Zeit summiert sich alles zu einem süßen Teil der Veränderung.