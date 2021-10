Was ist neu an der Pixel 6 Pro-Kamera?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Google Pixel ist seit langem für hervorragende Fotos bekannt. Seit dem ersten Gerät, das 2016 auf den Markt kam, ist das Pixel ein Inbegriff für eine großartige Kamera, was auch immer Sie von Googles Telefonen – oder tatsächlich Android – halten.

Für einige war das verwirrend: Google ist seit einigen Jahren mit den gleichen Sensoren und der gleichen Erfahrung auf seinen Telefonen unterwegs. Während andere mit unterschiedlichen Konfigurationen herumgesprungen sind, ist die Pixel-Kamera gerade aufgerollt.

Aber für 2022 ändert sich alles, mit der größten Umstellung der Pixel-Kamera in der 6-jährigen Geschichte.

Auf der Rückseite des Google Pixel 6 Pro befinden sich drei Kameras in dieser unverwechselbar gestalteten Kameraleiste, die sich über die Rückseite des Telefons erstreckt.

Diese Leiste beherbergt auch den Laser für die unterstützte Fokussierung sowie Spektral- und Flimmersensoren sowie den Blitz.

Von links nach rechts arbeitend haben Sie die Hauptkamera, die Ultrawide-Kamera und dann die markante rechteckige Öffnung für das gefaltete / Periskop-Tele.

50 MP, 1/1,31 Zoll, 1,2 μm, f/1,85

Die große Neuigkeit ist, dass Google von dem seit langem verwendeten 12-Megapixel-Sensor auf einen 50-Megapixel-Sensor umgestiegen ist. Dies führt zu einer Veränderung, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Die älteren Pixel-Modelle verwenden den Sony IMX363-Sensor mit einer Größe von 1/2,55 Zoll und einer Auflösung von 12,2 Megapixeln. Die Pixel dieses Sensors sind 1,4 μm groß.

Es wird angenommen, dass der neue Sensor der Samsung ISOCELL GN1 ist (dies wurde nicht bestätigt), aber Google hat bestätigt, dass er eine Größe von 1/1,31 Zoll hat, was viel größer ist, und eine Auflösung von 50 Megapixeln. Die resultierenden Pixel sind 1,2 μm.

Was bedeutet das alles? Wenn man die Auflösung für eine Minute ignoriert, bedeutet dies, dass der Pixel 6 Pro-Sensor (und Pixel 6) viel größer ist als zuvor. Google sagt, dass es 150 Prozent mehr Licht absorbieren kann – und Licht ist der Schlüssel zum Einfangen von Bildern.

Die Pixel des neuen Sensors sind tatsächlich kleiner, aber überraschenderweise nicht viel. Mit 1,2 μm sind sie größer als viele Konkurrenten, aber sie ergeben zusammen ein 12,5-Megapixel-Bild (50 4 = 12,5).

(Denken Sie daran, dass viele hochauflösende Sensoren nicht größer sind als der alte Pixelsensor und kleinere Pixel haben. Das mag auf dem Papier gut klingen, führt aber nicht immer zu guten Ergebnissen, wenn viel Licht benötigt wird.)

Das Pixel 6 Pro verfügt über eine dedizierte Telekamera, aber beim Pixel 6 muss die 50-Megapixel-Hauptkamera die Auflösung für den 7-fachen Super-Res-Zoom bieten, den sie auch bietet.

Im Gegensatz zu einigen anderen Telefonen gibt es keine Möglichkeit, in voller Auflösung, dh 50-Megapixel-Fotos, aufzunehmen. Damit sind wir zufrieden – es hat keinen wirklichen Vorteil, viel größere Bilder aufzunehmen, es sei denn, Sie planen, danach manuell zu zoomen und zuzuschneiden – und der springende Punkt von Super Res Zoom ist, dass Sie dies nicht tun.

An der Hauptkamera gibt es eine elektronische und optische Bildstabilisierung.

12 MP, 1,25 μm, f/2,2, 114 Grad

Die Ultrawide-Kamera ähnelt dem, was wir zuvor gesehen haben, und bietet jetzt einen sogenannten 0,7-fachen Zoom, aber bis zu 114 Grad breit.

Zuvor waren es 0,6x und 117 Grad, aber beachten Sie, dass dieses maximale Sichtfeld nicht immer verfügbar ist, es sei denn, Sie verwenden die RAW-Bilddatei.

Das liegt daran, dass eine Objektivkorrektur im Spiel ist, die einen Teil der Verzerrung im Bild entfernt und das bedeutet oft, dass das endgültige Bild nicht so breit ist wie die angegebene Zahl.

Interessanterweise hat sich hier die Auflösung verringert (sie beträgt 16 Megapixel beim Pixel 5 und älteren Modellen), aber die Pixelgröße hat sich tatsächlich erhöht, sodass es besser sein sollte, Licht einzufangen. Die Blende bleibt gleich.

48MP, 0,8μm, f/3,5, 4x optisch

Die Neuheit des Pixel 6 Pro kommt vom Teleobjektiv - dem ersten Periskop oder gefalteten Objektiv, das Google verwendet hat und das mit dieser Technologie, die Samsung und Huawei in den letzten Geräten vorangetrieben haben, wirklich in den Mainstream einsteigt.

Anstatt einen geraden Lichtweg vom Objektiv zum Sensor zu haben, wird das Licht durch ein Prisma um 90 Grad verschoben. Das gibt mehr Platz zwischen Objektiv und Sensor im Telefon, so dass eine größere Vergrößerung erreicht werden kann - daher das seltsame rechteckige Design.

Dies ist nicht das erste Telefon mit einem Teleobjektiv von Google - das Pixel 4 XL bot 2x -, aber das Pixel 6 Pro ist wirklich ein Schritt nach vorne und wird klarere Bilder mit größerem Zoom liefern.

Es gibt einen 48-Megapixel-Sensor für den Anfang, und obwohl die Pixel nicht groß sind, ist diese Auflösung da, um den Übergang zu 20x Super Res Zoom zu unterstützen. Es bietet OIS und EIS, um es stabil zu halten. Super Res Zoom ist ein Hybrid-Zoom-System, das Daten aus mehreren Frames aufnimmt, um die Hochskalierung zu verbessern. Es verwendet im Grunde eine Menge KI, um gezoomte Bilder besser zu machen.

Das bedeutet, dass Sie mit einem Pinch-Zoom bessere Ergebnisse erzielen, als wenn Sie das Foto aufnehmen und dann zum Vergrößern des Bildes zusammenziehen – und das gilt auch für das 20-fache Super-Res-Zoom-System von Pixel 6 Pro.

Während die Blende auf f/3.5 gesunken ist, was bedeutet, dass weniger Licht auf den Sensor gelangt, ist dies bei Teleobjektiven nicht ungewöhnlich. Google spielt den gleichen Trick, den andere - wie Samsung - anwenden, um das Objektiv basierend auf den Lichtverhältnissen auszuwählen. Wenn Sie bei schwachem Licht die 4-fach-Zoom-Option wählen, verwenden Sie tatsächlich den Digitalzoom des Hauptsensors, da die Ergebnisse unter diesen Bedingungen besser sind als beim Teleobjektiv.

Dies ist einfach zu testen - decken Sie einfach die Linse auf der Rückseite des Telefons ab, um zu sehen, welches es tatsächlich verwendet. Wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen höhere Zooms wünschen, wird auf Tele umgeschaltet. In einigen Fällen können Sie beim Pixel 6 Pro den Schalter in der App sehen, wenn Sie von digital zu optisch wechseln. Auch hier können Sie testen, indem Sie Ihren Finger über das entsprechende Objektiv legen, um zu sehen, was Sie tatsächlich sehen.

11,1 MP, 1,22 μm, f/2,2, 94 Grad

Die Frontkamera des Pixel 6 Pro steigert bis zu 11,1 Megapixel und unterstützt 4K-Video. Das Pixel 6 verfügt über eine 8-Megapixel-Frontkamera und bietet nur Full-HD-Videoaufnahmen.

Die Pixel 6 Pro Frontkamera ist wieder ultrabreit und bietet wie andere Pixel-Modelle verschiedene Sichtfelder, sodass Sie etwas näher oder etwas breiter haben können - ideal für Gruppenaufnahmen. Auch hier ist die Weitwinkelzahl von 94 Grad nur in RAW verfügbar, sie wird objektiv korrigiert und am Ende etwas schmaler.

Die Frontkamera hat einen festen Fokus, bietet aber alle Modi, die Sie an anderen Stellen des Telefons finden - Porträt, Nachtsicht, Bewegungsmodus usw. Das bedeutet, dass Sie ein Selfie aufnehmen und die großartigen Effekte erzielen können, die Sie möglicherweise auf der Rückkamera erhalten , also viel vielseitiger als einige Konkurrenten.

Wir haben detailliert beschrieben, was alle Kameras bieten, aber wenn Sie die App auf dem Pixel 6 Pro öffnen, hat sich nicht viel geändert. Im Vergleich zum Pixel 4a 5G (beide mit Android 12 ) gibt es keinen großen Unterschied in der App selbst.

Das ist gut so, sagen wir. Hier gibt es nichts Neues zu lernen, es ist immer noch eine einfache Erfahrung mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer allgemeinen Vermeidung von Optionen, die die Benutzer nur verwirren.

Tatsächlich ist das Einstellungsmenü praktisch dasselbe. Wenn Sie das Einstellungssymbol berühren, wird ein Menü mit Einstellungen angezeigt, die sich auf den Modus beziehen, in dem Sie sich befinden (z. B. Auflösung im Video, ob Sie Gesichtsretusche im Hochformat wünschen usw.).

Was sich geändert hat, ist die Hinzufügung des Bewegungsmodus.

Eine der neuen Schlagzeilenfunktionen, die auf KI basiert – wie so viel von Googles Kameraerfahrung – ist der Bewegungsmodus. Dies ist in zwei Optionen unterteilt - Aktionsschwenk und Langzeitbelichtung.

Action Pan ist die Art von Ding, die Sie verwenden würden, um etwas aufzunehmen, das sich schnell bewegt, wie ein vorbeifahrendes Motorrad. Um diese Aufnahmen zu machen, bewegen Sie normalerweise die Kamera mit dem Fahrrad, während Sie das Foto aufnehmen, wodurch der Hintergrund unscharf wird, während das Motiv scharf und im Fokus bleibt.

Action Pan reproduziert dies, indem es das Bild betrachtet und herausfindet, was scharf sein sollte und was sich bewegen sollte.

Die andere Möglichkeit ist die Langzeitbelichtung. Dies ist die Art von Dingen, die Sie verwenden würden, um Unschärfe in einem ansonsten Standbild zu erzeugen - zum Beispiel Lichtspuren oder fließende Bewegungen eines Wasserfalls. Wenn Sie eine "echte" Kamera verwenden, müssen Sie möglicherweise einen Neutraldichtefilter (ND) verwenden, um das einfallende Licht zu reduzieren, damit Sie eine längere Belichtungszeit haben, um die Bewegung einzufangen, ohne alles andere zu überbelichten. Das Google Pixel 6 macht dies mit KI und gleicht das Bild im Wesentlichen aus, um den Eindruck von Bewegung in der Szene zu erwecken.

Beide Optionen sind einfach zu bedienen, Sie müssen nur auswählen, was Sie möchten und auf die Schaltfläche klicken.

Es gibt jetzt die Möglichkeit, den Weißabgleich manuell anzupassen, zusätzlich zu den zuvor vorhandenen Belichtungsreglern für Helligkeit und Schatten.

Dies ist vielleicht eine etwas geekige Option, aber es liegt vielleicht an der Tatsache, dass ein Bereich, in dem die Pixel-Kamera nicht der stärkste war, in einigen Indoor-Szenen war. Obwohl es die meiste Zeit großartig ist, haben wir viele warme Innenaufnahmen von Pixel-Smartphones gemacht – insbesondere bei künstlichem Licht.

Jetzt können Sie es selbst korrigieren, indem Sie den Einsteller verschieben, sodass Sie die falschen Gelbtöne in Innenräumen entfernen können. Ein Eingeständnis einer Niederlage vielleicht?

Wenn Sie keine dieser manuellen Steuerungen wünschen, können sie in den Einstellungen deaktiviert werden.

Eine weitere Ergänzung ist Real Tone. Dies ist kein Modus oder etwas, das Sie steuern können, es ist in die KI hinter der Pixel-Kamera integriert.

Es wurde entwickelt, um verschiedene Hauttöne zu erkennen, sodass die Kamera sicherstellen kann, dass jeder auf dem Foto so aussieht, wie er soll.

Die Google-Kamera bietet Nachtsicht, die bei schlechten Lichtverhältnissen Langzeitbelichtungen mit bemerkenswerten Ergebnissen aufnehmen kann. Es verwendet eine ganze Reihe von Technologien - Anheben der ISO, Verlängern der Aufnahme, Kombinieren mehrerer Bilder und Korrigieren, um Unschärfe und Rauschen zu entfernen -, um seine Bilder zu erstellen.

Der Astrofotografie-Modus ist eine Erweiterung des Nachtsichtmodus, wenn die Kamera stabil ist und auf einen dunklen Himmel zeigt. Es wird dann bis zu 4 Minuten lang Bilder aufnehmen, damit Sie die Sterne fotografieren können.

Nachtsicht kann manuell ausgewählt oder bei dunkleren Bedingungen automatisch aktiviert werden.

Porträt ist ein Klassiker, der das Vordergrundmotiv vom Hintergrund trennt, um diesen Bokeh-Effekt zu erzielen.

Beim Pixel 6 Pro 1x oder 2x werden zwei Optionen angeboten, sodass Sie eine etwas andere Brennweite haben, obwohl beide von derselben Kamera stammen. Sie können es für alles verwenden, auf das Sie fokussieren können, aber wenn ein Gesicht erkannt wird, kann die Kamera das Motiv besser erkennen.

Sie haben dann die Möglichkeit, das Bild in den Tools-Optionen in Google Fotos anzupassen. Auf diese Weise können Sie die Unschärfe oder Tiefe anpassen und, wenn ein Gesicht erkannt wird, auch die Position des Porträtlichts anpassen.

Video bietet Zeitlupe und Zeitraffer zusätzlich zu normalen Videos. Die normalen Videoeinstellungen des Pixel 6 Pro umfassen 30 oder 60 fps bei Full HD- oder 4K-Auflösungen.

Zeitraffer und Zeitlupe bieten beide verschiedene Geschwindigkeiten.

Innerhalb des Videos gibt es auch Stabilisierungsoptionen, die einige erweiterte Optionen umfassen. Es gibt Locked, um das Video stabil zu halten, Active, wenn es viel Bewegung gibt, oder Cinematic Pan, das die Dinge für einen reibungslosen Schwenk verlangsamt, der professionell aussieht, anstatt eine wackelige Drehung der Kamera.

Schließlich gibt es in dieser letzten Option einige der alten Modi von Google, darunter Panorama und Photo Sphere, die Fotos mit erstaunlicher Präzision zusammenfügen können. Es gibt auch Zugriff auf Google Lens , aber diese Option ist in die Kamera integriert. Wenn Sie also auf einen QR-Code zeigen, wird der Link angeboten. Wenn Sie es auf eine Reihe von Zahlen richten, bietet es diese an.

Einige der neuen Funktionen der Kamera sind nicht einmal in der Kamera, sondern in Google Fotos enthalten .

Es besteht das Gefühl, dass Google sein Ökosystem rund um Google Fotos aufbaut und Pixel-Besitzern und Google One-Abonnenten einzigartige Funktionen bietet . Vielleicht möchten Sie damit diejenigen besänftigen, die immer noch um den Verlust des unbegrenzten Fotospeichers trauern.

Google Fotos bietet jetzt einige neue Tools.

Magic Eraser ist, wie der Name schon sagt, eine schnelle Möglichkeit, Elemente aus einem Foto zu entfernen, die Sie möglicherweise nicht möchten. Sie können ein Foto aufnehmen und dann in den Tools in Google Fotos öffnen und das Bild aufräumen.

Google Fotos scannt das Bild, um zu sehen, ob etwas zu entfernen ist, aber dann können Sie einfach mit dem Finger über die Elemente fahren, die Sie entfernen möchten. Ein Mülleimer auf der Straße hinter dir zum Beispiel oder ein Wegweiser. Sie können sogar den Zoom zusammenziehen, um diese Entfernungen wirklich präzise zu machen.

Sie müssen mit dem Pixel 6 Pro auch keine Fotos aufnehmen, um dies zu verwenden - es funktioniert mit all Ihren Bildern.

Face Unblur wurde entwickelt, um verschwommene Gesichter zu entfernen, wenn jemand einfach nicht stillhalten will. Wenn Sie Google Fotos öffnen, sehen Sie ein Abzeichen darauf, dass die Unschärfe entfernt wurde.

Bei der Pixel 6 Pro-Kamera ist vieles bekannt und vieles neu. Uns gefällt, dass Google die Benutzeroberfläche und die Erfahrung ähnlich gehalten hat, aber die zugrunde liegenden Technologien verschoben hat.

Sicherlich gibt es hier viel Intelligentes, das wirklich die Verschmelzung von Computerfotografie mit neu verbesserter Hardware zeigt. Während Besitzer anderer Pixel-Geräte von einigen dieser Technologien profitieren werden, ist das Pixel 6 Pro dieses neue Flaggschiff.

Wir werden diese Funktion mit mehr Details und vielen Beispielen erweitern, um unseren letzten Test des Pixel 6 Pro zu veröffentlichen. Bleiben Sie dran.

