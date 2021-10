Farben von Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro: Hier sind alle Ihre Optionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google macht gerne einen kleinen Scherz mit den Namen seiner Telefone. Mit der Einführung der neuen Pixel-Reihe im Jahr 2016 verwendete Google einige augenzwinkernde Namen wie Very Silver und Quite Black, um sich über einige Hersteller lustig zu machen, die ehrlich gesagt lächerliche Namen für Farben verwendeten.

Die Komödie geht mit dem Pixel 6 und dem Pixel 6 Pro weiter , obwohl Google diesmal vielleicht etwas ernster ist, da diese Telefone etwas ernster sind.

Google sagt, dass es beim Pixel 6 von Uhren und Schmuck inspiriert wurde, und Sie werden dies sehen, wenn Sie sich die Farben und das Design ansehen.

Hier ist ein Überblick über alle Farboptionen für Pixel 6 und Pixel 6 Pro.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 19 Oktober 2021

Es gibt drei Farben für das Google Pixel 6. Sie werden feststellen, dass alle diese Modelle schwarze Rahmen haben und diese Rahmen eine matte Oberfläche haben.

squirrel_widget_6166076

Stormy Black ist nicht komplett schwarz. Tatsächlich würden wir argumentieren, dass es überhaupt nicht schwarz ist, sondern grau. Der untere Teil des Telefons ist dunkelgrau, mit einem helleren Grau über der Oberseite.

Sorta Seafoam weicht von den normalen Farben, die Sie auf Telefonen finden, mit einem wirklich hellen Grün im unteren Bereich ab. Es sieht so aus, als hätte jemand das Sorta Sage Pixel 5 genommen und ist etwas leichter geworden. Der obere Abschnitt ist ein Pastellgelb. Es ist auf jeden Fall erfrischend.

Auch hier hat Google einige dieser Töne schon einmal verwendet - das Not Pink Pixel 3 fällt mir ein, ebenso wie das Oh So Orange Pixel 4 . Hier ist der obere Teil das, was man sofort mit Korallen verbinden könnte, der untere Teil heller.

Auch beim Pixel 6 Pro gibt es drei Farben – eine ist gleich, die anderen sind unterschiedlich. Beachten Sie, dass im Pro-Design der Abschnitt über dem Kamerabuckel proportional größer ist. Außerdem haben zwei dieser Modelle unterschiedliche Rahmenausführungen. Im Gegensatz zum normalen Pixel 6 ist der Rahmen für einen hochwertigeren Look poliert.

squirrel_widget_6166075

Auch hier ist Stormy Black nicht schwarz, sondern eine Mischung aus Grautönen. Wir können nicht umhin zu denken, dass dies die beliebteste Farbe sein wird. Der Rahmen ist schwarz.

Es gibt eine lange Geschichte berühmter weißer Telefone – und Clearly White war eine Farbe, die Google bei den Modellen Pixel 2, Pixel 3 und Pixel 4 verwendet hat. Aber hier ist es nicht klar weiß, denn das Cloudy White bringt etwas Wärme, wobei der obere Teil etwas dunkler ist, wie ein Wolkengrau. Der Rahmen hier ist silber, sieht also toll aus.

Sorta Sunny setzt die leicht amüsanten Namen von Google fort und ja, die Kombination von warmen Tönen verleiht den Dingen ein sonniges Gefühl. Auch die Kombination mit einem goldenen Rahmen hebt dieses Telefon hervor.