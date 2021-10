Google SVP bietet an, Apple dabei zu unterstützen, RCS auf iOS zu bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President von Google, twitterte eine Zusage, Apple dabei zu unterstützen, RCS auf iOS zu bringen – den neuen Standard-SMS-Ersatznachrichtenstandard, der heute auf allen Android-Handys weltweit verfügbar ist.

Für den Fall, dass es immer noch nicht klingelt, bietet RCS als Ersatz für SMS eine komplette Modernisierung der Verbesserungen auf der ganzen Linie, mit Live-Tippblasen, Lesebestätigungen, umfangreicheren Gruppenchats mit Multimedia-Unterstützung und Einzelgesprächen -to-End-Verschlüsselung auf allen Smartphones standardmäßig. Betrachten Sie es als iMessage für Android.

Und wie erwartet ist das einzige Telefon, das RCS implementiert, natürlich das iPhone.

Aber es muss nicht so sein. Apple könnte RCS auf das iPhone bringen und einen neuen Messaging-Standard schaffen, so wie es SMS vor dem Aufkommen von iMessage auf iOS und WhatsApp und Facebook Messenger auf Android war.

Gruppenchats müssen auf diese Weise nicht unterbrochen werden. Es gibt eine wirklich klare Lösung. Hier ist eine offene Einladung an die Leute, die dies richtig machen können: Wir sind hier, um zu helfen. https://t.co/4P6xfsQyT0 — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 7. Oktober 2021

Die Begründung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass iMessage und die damit einhergehenden begehrten blauen SMS-Blasen einer der wichtigsten Vorteile von Apple sind, um Kunden an ihr mobiles Ökosystem zu binden – insbesondere an das der jüngeren Generationen.

Wenn Apple sich dazu entschließt, RCS als SMS-Ersatz auf iOS zu verankern, werden all diese einst einzigartigen iMessaging-Funktionen wie oben erwähnt Standard sein - unabhängig davon, ob Sie ein Google Pixel, Samsung Galaxy oder Apple iPhone besitzen.

Darüber hinaus bietet RCS eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Einzelgespräche, was im krassen Gegensatz zu der sehr anfälligen Natur von SMS für Hackerangriffe steht – etwas, das man bedenken sollte, wenn Apple es mit seinem Datenschutz-Prinzip ernst meint.

Pocket-lint hat eine vollständige Zusammenfassung dessen erstellt, was RCS-Messaging genau ist. Wenn Sie sich das ansehen möchten , klicken Sie hier .