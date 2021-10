Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google gab heute in seinem Android Developer Blog bekannt, dass der Quellcode des neuesten Betriebssystems des Unternehmens, Android 12 , in das Android Open Source Project (AOSP) übertragen wird, was bedeutet, dass es ab heute offiziell als öffentlich veröffentlicht gilt.

Android 12 ist seit Mai verfügbar, aber Sie hätten ein Pixel 3 oder neuer benötigt , um es mit dem Android-Betaprogramm auszuprobieren .

Wann die ersten Geräte das Update erhalten, sagt Google, dass berechtigte Pixel-Telefone in „den nächsten Wochen“ Android 12 sehen werden, wobei Flaggschiff-Modelle von Samsungs Galaxy-Linie, OnePlus, Oppo, Vivo und Xiaomi für später im Jahr 2021 eingeschrieben werden .

Android 12 startet mit einer Reihe wichtiger neuer Funktionen, darunter eine der drastischsten visuellen Überarbeitungen der Android-Benutzeroberfläche seit Jahren. Google nennt es Material You, und es ist eine frische Designsprache, von der das Unternehmen hofft, dass sie als Vorlage für alle zukünftigen Android-App-Redesigns in der Zukunft dienen wird.

Es gibt auch große Änderungen am Benachrichtigungssystem, Widget-Design und Datenschutzkontrollen mit Kamera- und Mikrofonanzeigen, die ein kleines Stück iOS auf die neueste Version von Android bringen.

Pocket-lint hat eine vollständige Zusammenfassung aller neuen Funktionen von Android 12 erstellt, die Sie gleich hier lesen können .