Google Pixel 6 Preise und Veröffentlichungsdatum undicht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Google Pixel 6 und 6 Pro sind in den letzten Monaten umfangreich durchgesickert, wobei Google sogar selbst in die Aktion eingegriffen hat, indem sie offizielle Bilder der Rückseite der Telefone sowie Details zum Chipsatz im Inneren und Teaser-Videos veröffentlicht haben.

Das neueste Leck sagt uns jedoch, wie viel wir für die nächsten Flaggschiff-Handys von Google erwarten können, und unterstützt frühere Gerüchte darüber, wann wir mit der Einführung der Geräte rechnen können.

Laut YouTuber Brandon Lee (@thisistechtoday) soll das Google Pixel 6 über Gadgets 360 bei 649 € liegen, was in Großbritannien etwa 555 £ und in den USA etwa 770 $ entspricht. Das Google Pixel 6 Pro soll mittlerweile rund 899 Euro kosten, was in Großbritannien rund 770 Pfund und in den USA etwa 1065 Dollar entspricht.

Lee sagte auch, dass seine Quellen behauptet haben, dass das reguläre Pixel 6 in den Farboptionen Carbon und Fog erhältlich sein wird, obwohl die Farbnamen für das Pro-Modell nicht erwähnt wurden.

In Bezug auf das Veröffentlichungsdatum erschien erneut der 19. Oktober, basierend auf Lees Quellen, mit einem Verkaufsdatum vom 28. Oktober. Es ist noch nichts Offizielles bestätigt, obwohl dieses Datum jetzt mehrmals aus mehreren Quellen erwähnt wurde.

Alle Gerüchte rund um das Google Pixel 6 können Sie in unserem separaten Feature nachlesen. Wir haben auch eine Funktion, die alles beschreibt, was wir bisher über das Pixel 6 Pro wissen .