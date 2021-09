Pixel 6 Pro-Video zeigt Prototyp-Hardware

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat bereits Bilder des Pixel 6 und Pixel 6 Pro geteilt , daher wird der Inhalt dieses kurzen Videos, das auf Twitter erschienen ist, niemanden überraschen.

Nun, es könnte eine Überraschung geben, dass etwas, das wie ein Prototyp der Hardware für das kommende Pixel 6 Pro aussieht, in freier Wildbahn in einem Geschäft gelandet ist, das wie ein Geschäft aussieht, wobei Kommentatoren darauf hindeuten, dass dies in Nigeria sein könnte.

Wie ein unveröffentlichter Prototyp in diesem Laden landete, wissen wir nicht, aber es ist interessant zu sehen, wie dieses Mobilteil an die Reihe kommt.

Ich denke, dies könnte das erste Videoleck eines Google Pixel 6 Pro sein.



Zu Ihrer Information: Das Logo weist darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein frühes Produktionstestgerät handelt. Das bedeutet, dass es einige Unterschiede zwischen dem, was Sie hier sehen, und dem tatsächlichen Produktionsgerät geben können. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 — M. Brandon Lee | DAS IST TECH HEUTE (@thisistechtoday) 21. September 2021

Die große Kameraleiste auf der Rückseite sticht wirklich hervor, die graue Farbe gefällt uns, obwohl sie ziemlich glänzend ist. Die meisten der neuesten Geräte von Google waren matt und wir können sehen, dass dies ein Magnet für Fingerabdrücke ist.

Der Startbildschirm von Android 12 ist zu sehen, ebenso die leichten Rundungen zum Displayrand.

Für diejenigen, die sich über das Logo auf der Rückseite des Telefons wundern - wie das Poster auf Twitter sagt, ist dies gängige Praxis. Viele Unternehmen verwenden vor dem Start ein anderes Logo auf Prototypen und es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Abwandlung des Google-Logos auf durchgesickerter Hardware sehen.

Derzeit haben wir keinen Termin für die Einführung des Pixel 6 Pro - viele erwarten, dass irgendwann im Oktober 2021 ein Made by Google-Event stattfinden wird.