Potentielles faltbares Pixel mit dem Codenamen Jumbojack taucht im Code auf

(Pocket-lint) - Details zu einem zweiten faltbaren Pixel-Gerät wurden in den Details für zukünftige Android-Versionen aufgedeckt, insbesondere ein Software-Update in der Mitte des Zyklus, das Funktionen für faltbare Telefone hinzufügen könnte.

Wir haben schon lange von Googles Arbeit an einem Klapptelefon gehört, das unter dem Codenamen Passport läuft. Das wird immer für ein ähnliches Gerät wie das Samsung Galaxy Z Fold gehalten . Obwohl bis auf den von Zeit zu Zeit auftauchenden Passport-Codenamen wenig bestätigt wurde, haben wir uns ein gutes Bild von diesem Gerät gemacht.

Der Jumbojack könnte potentiell ein zweites Faltgerät sein. Basierend auf von 9to5Google gesammelten Daten ist Jumbojack bereits in Dokumentationen aufgetaucht, wobei 9to5Google spekuliert, dass sich der Name auf Jack in the Box-Cheeseburger beziehen könnte.

Das könnte an sich ein Hinweis auf das Design sein, wobei der Hamburger eher dem Samsung Galaxy Z Flip ähnelt – dies könnte also ein anderes Format sein als das Passport-Gerät, das wir zuvor verfolgt hatten.

Details im Code deuten darauf hin, dass eine Reihe verschiedener Bildschirmpositionen mit Split-Screen-Funktionalität unterstützt werden, etwas, das Samsung in seine faltbaren Telefone eingeführt hat.

Das Aufkommen eines neuen Falttelefons sollte keine Überraschung sein. Technologieunternehmen haben oft eine Reihe von experimentellen Geräten, und mit dem Wachstum von Falttelefonen wird eine breite Palette von Prototypen und Referenzgeräten im Umlauf sein - ohne Bestätigung, dass eines davon tatsächlich auf den Markt kommt.

Einerseits könnte Google an seiner Reihe von Release-Geräten arbeiten, andererseits könnte es einfach eine Vielzahl von Geräten verwenden, um Android zu verfeinern, um Geräte anderer Hersteller zu unterstützen.

Sicher ist, dass Google die Pixel-6-Familie demnächst ankündigen wird. Ob wir gleichzeitig einen Vorstoß in die Falttelefone sehen werden, bleibt unbekannt. Für uns erscheint es unwahrscheinlich – obwohl ursprünglich ein faltbares Pixel-Gerät für ein Debüt im vierten Quartal 2021 gemunkelt wurde, deutet das Fehlen konkreter Lecks darauf hin, dass dies unwahrscheinlich ist.