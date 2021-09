Google lässt Pixel 6-Teaser fallen, um Sie daran zu erinnern, dass das iPhone 13 nicht Ihre einzige Wahl ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem Apple das Datum für die Einführung des nächsten iPhones festgelegt hat, hat Google einen Teaser für das Google Pixel 6 veröffentlicht - sein eigenes Smartphone, das voraussichtlich im Oktober auf den Markt kommt.

Während Apple seine zukünftigen Markteinführungen streng geheim hält, scheint Google es zu genießen, jedem zu sagen, was ihn erwartet, und gibt dem Unternehmen gleichzeitig die Möglichkeit, sich in den iPhone-Hype-Zyklus einzumischen.

Der Trailer verrät uns nicht wirklich etwas Neues und transportiert die Botschaft, dass das Pixel 6 nicht nur ein Smartphone ist, sondern ein Telefon, das lernt und sich an dich anpasst.

Dies ist ein Bereich, in dem Google in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen hat, um die durch maschinelles Lernen und KI angetriebene Geräteintelligenz über die reine Leistung der Hardware hinauszutreiben.

Der Trailer greift auch das Styling auf, von dem wir erwarten, dass es mit Android 12 landet – das beim Start auf dem Pixel 6 sein wird – aber nachdem wir kürzlich die endgültige Beta-Version der mobilen Software bestätigt haben, erwarten wir auch bald die endgültige Veröffentlichung von Android 12. vielen vorhandenen Pixel-Geräten ein frisches neues Aussehen verleihen.

Der Trailer zeigt auch Tensor , die Hardware, die von Google entwickelt wurde, um das neue Telefon mit Strom zu versorgen.

Sagt es uns etwas mehr? Das Datum Montag, der 13., erscheint im Video, in einer der Aufnahmen ist auch ein 9x13-Rechner-Bildschirm zu sehen, der auf etwas hinweisen könnte, das am 13. September passiert - die Ankündigung eines Made by Google-Events? Die Ankündigung des endgültigen Release-Datums von Android 12?

Das sind alle Spekulationen, aber die Veröffentlichung dieses Teasers ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass Google 2021 noch ein Telefon auf den Markt bringen wird.