Google Pixel 6 könnte am 19. Oktober angekündigt werden

(Pocket-lint) - Das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro könnten am 19. Oktober angekündigt werden, der Termin für die Eröffnung der Vorbestellungen auf den Geräten.

Laut Quellen, die mit Front Page Tech, der Website von Leaker Jon Prosser, sprechen, deuten die Details darauf hin, dass der allgemeine Einzelhandel mit den neuen Geräten am 28. Oktober geöffnet wird.

Google wird voraussichtlich die Modelle Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf einem Made by Google-Event vorstellen. Die jährliche Veranstaltung wird normalerweise verwendet, um Google-eigene Hardware wie Pixel-Geräte, Chromecast- und Nest-Geräte zu präsentieren.

Im Jahr 2020 hat Google die Veranstaltung übersprungen und der Startzyklus war nicht allzu reibungslos geplant, aber ein Datum vom 19. Oktober passt in das übliche Startfenster, das Google verwendet - 2019 fand es am 15. Oktober statt, 2018 am 9. Oktober, jeweils ein Dienstag.

Google hat bereits Details zu den neuen Pixel-Handys bestätigt. Nach der Veröffentlichung des Pixel 5a 5G in den USA und Japan hat das Pixel 6 größere Vorfreude als Flaggschiff für die weltweite Veröffentlichung.

Der große Hingucker ist das Design mit einer Kameraleiste, die sich direkt über die Rückseite des Telefons erstreckt.

Das Pixel 6 Pro wird das größere Gerät mit einer Triple-Kamera sein, während das normale Pixel 6 eine Dual-Kamera haben wird. Einen Vergleich von Pixel 6 und Pixel 6 Pro sehen Sie hier.

Google hat auch bestätigt, dass das neue Gerät mit einem eigenen Design von Kernhardware betrieben wird, das als Google Tensor bekannt ist.

Wir sind uns sicher, dass es noch viele weitere Leaks geben wird, bevor der Tag der Veröffentlichung beginnt, aber es gibt viel Aufregung darüber, was wie eine Richtungsänderung für Googles Smartphones aussieht.