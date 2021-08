Das faltbare Pixel wird sich wohl doch verzögern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nur wenige Tage nachdem Gerüchte darauf hinzuweisen schienen, dass Google die Welt schockieren wird, indem es neben der Einführung des kommenden Pixel 6 und Pixel 6 Pro ein faltbares Pixel-Telefon ankündigt und herausbringt , deutet ein neuer Bericht nun darauf hin, dass das Unternehmen höchstwahrscheinlich die Erscheinungsdatum bis irgendwann im Jahr 2022.Der Leaker gibt jedoch an, dass dies die Möglichkeit nicht ausschließt, dass Google das Telefon während der offiziellen Enthüllung der Pixel 6-Serie im Oktober zumindest in der Vorschau ansieht.

Dass Google den Start etwas später verzögert, ist keine allzu unvernünftige Nachricht.

Samsung hat erst kürzlich sein neuestes Sortiment an faltbaren Smartphones in Form des Galaxy Z Flip und Fold 3 angekündigt, und obwohl dies natürlich die dritte Generation von Samsung innerhalb der Z-Serie ist, sind sie die ersten Modelle, die tatsächlich eine ernsthaft positive Presseresonanz erhalten Von Anfang an nannte Pocket-lint das Z Flip 3 „das beste Klapphandy, das wir bisher gesehen haben“.

In anderen Pixel 6-Nachrichten behauptet der 91mobiles-Leaker Yogesh Brar , dass Quellen innerhalb von Google ihnen mitteilen, dass das Unternehmen die 33-W-Schnellladeunterstützung für das kommende Flaggschiff intern getestet hat.

Insbesondere sieht es so aus, als ob das kürzlich vorgestellte Pixel 5a mit 5G das letzte Smartphone der Marke Google sein wird, das mit einem Power-Brick in der Box geliefert wird und in die Fußstapfen von Apple und Samsung tritt. Wenn die 33-W-Schnellladeoption jedoch tatsächlich als Funktion für Pixel 6 und Pixel 6 Pro ausgeliefert wird, können Sie sicher sein, dass Google begleitende Bausteine vermarkten wird, um sie zusammen zu verkaufen.

