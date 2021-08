Google Pixel 5a-Komponenten lecken, Start am 17. August

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Pixel 5a 5G soll das nächste Telefon des Unternehmens sein, vor den bestätigten Pixel 6 und 6 Pro , die im Oktober erwartet werden.

Es gab eine Reihe von Lecks rund um das Pixel 5a 5G, obwohl das jüngste einen Starttermin für den 17. August nahelegt und frühere Design-Gerüchte bestätigt.

Eine Quelle der Android-Polizei teilte einige Komponentenbilder des Pixel 5a mit, die angeblich vor dem anscheinend bevorstehenden Start an Reparaturwerkstätten gesendet wurden. Die Bilder unterstützen durchgesickerte Renderings des Mittelklasse-Pixel-Geräts und zeigen ein ähnliches Design wie das Pixel 5 mit einem quadratischen Kameragehäuse in der oberen linken Ecke und einem physischen Fingerabdrucksensor.

Android Police

Es scheint einen gerippten Einschaltknopf zu geben - was wie der bemerkenswerteste Unterschied aussieht - und es gibt einen Platz für die Kopfhörerbuchse. Die Bilder unterstützen auch das Gerücht von einem 4680-mAh-Akku, der der bisher größte Akku in einem Pixel-Gerät wäre.

Laut der Quelle von Android Police hat das Pixel 5a 5G eine etwas gummiere Oberfläche als frühere Pixel-Geräte und wird am 17. August auf den Markt kommen.

In früheren Berichten wurde behauptet, dass das Pixel 5a 5G ab dem 26. August in den USA und Japan verfügbar sein wird. Es soll auf dem Qualcomm Snapdragon 765G mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher laufen. Die Rückfahrkamera soll die gleiche wie beim Pixel 5 sein und der Bildschirm soll ein 6,4-Zoll-Full-HD+-Display mit einer Punch-Hole-Kamera in der oberen linken Ecke sein.

Im Moment ist noch nichts offiziell, aber der 17. August ist sehr bald. Wenn dieses Gerücht wahr ist, werden wir es früh genug herausfinden.