Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google könnte nur wenige Tage oder Wochen von der offiziellen Einführung von Android 12 entfernt sein, dem nächsten großen Update für das mobile Android-Betriebssystem.

Das Unternehmen hat die vierte Beta von Android 12 veröffentlicht . Es fehlen wichtige neue Funktionen, aber es hat Plattformstabilität erreicht, was ein wichtiger Schritt ist, der darauf hindeutet, dass die Entwicklung des Betriebssystems kurz vor dem Abschluss steht. Google sagte im März, es hoffe, im August die Stabilität der Plattform zu erreichen, und dass die letzte öffentliche Beta im August veröffentlicht werde. Wenn man alles zusammenzählt, könnte es diesen Monat oder vielleicht bald eine offizielle Android 12-Version geben.

Vergessen wir auch nicht, dass Google zwar kürzlich die ersten offiziellen Details zum Pixel 6 bekannt gegeben hat , sich das Unternehmen jedoch auch auf die Veröffentlichung des Pixel 5a in diesem Sommer vorbereitet. Lecks deuten darauf hin, dass das Telefon ein überarbeitetes Pixel 4a 5G sein wird, und Jon Prosser von Front Page Tech glaubt sogar, dass Google das budgetfreundliche Gerät am 26. August 2021 für 450 US-Dollar herausbringen wird. Google selbst sagte, dass das Pixel 5a "später in diesem Jahr in den USA und Japan erhältlich sein wird".

Ehrlich gesagt wäre es sinnvoll, dass Google diesen Sommer mit dem offiziellen Rollout von Android 12 einen Hardware-Launch einleitet. Aber nur die Zeit wird es zeigen.

