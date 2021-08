Google Pixel 5a-Preise, Veröffentlichungsdatum und technische Datenlecks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat kürzlich einige Details zu Pixel 6 und Pixel 6 Pro bestätigt , die später in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, obwohl es keine weiteren Details zum Pixel 5a gab , das ebenfalls als kommend bestätigt wurde.

Das Pixel 5a wird nur in den USA und Japan auf den Markt gebracht – wie zuvor von Google selbst bekannt gegeben –, obwohl uns ein kürzliches Leck einen Hinweis darauf gegeben hat, wann es auf den Markt kommt, wie viel es kosten wird und einige der Spezifikationen, die es bieten wird.

Laut Jon Prosser – der jedoch eine mittelmäßige Erfolgsbilanz vorzuweisen hat, war er einer der ersten, der das Pixel 6-Redesign enthüllte – das Pixel 5a wird am 26. Range-Gerät online oder in Google Stores. Es wird behauptet, dass das Pixel 5a mit der Kamera des Pixel 5 ausgestattet ist und in den USA 450 US-Dollar kostet.

Zu den weiteren von Prosser aufgeführten Spezifikationen gehören ein 6,4-Zoll-Display mit erzwungener Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB RAM und kein kabelloses Laden . Es soll IPX7 Wasser- und Staubbeständigkeit , einen Kopfhöreranschluss und einen 4650mAh Akku bieten.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die Top-Handys, die es heute zu kaufen gibt von Chris Hall · 4 Kann 2021 · Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können, die das Beste von iPhone und Samsung abdecken und alles, was Android zu bieten hat

Vorerst ist nichts offiziell, obwohl Google zuvor sagte, dass das Pixel 5a "im Einklang mit der Einführung des letztjährigen Telefons der A-Serie angekündigt" wird. Das Pixel 4a wurde im August 2020 veröffentlicht, daher ist der 26. August 2021 für das Pixel 5a durchaus plausibel. Alle Gerüchte rund um das Pixel 5a könnt ihr in unserem separaten Feature nachlesen.