Was ist Google Tensor und welche Geräte werden damit betrieben?

(Pocket-lint) - Google hat kürzlich das Pixel 6 und Pixel 6 Pro bestätigt und sich auf das neue System auf einem Chip (SoC) in den kommenden Telefonen konzentriert. Das sogenannte Tensor-SoC ist nach den Tensor Processing Units (TPU) benannt, die Google in seinen Rechenzentren verwendet. Hier ist, was Sie über Tensor wissen müssen.

Tensor ist der hauseigene SoC von Google. Es ist kein einzelner Prozessor. Zuvor vertraute Google wie die meisten anderen Android-Geräte in den USA auf Qualcomm-Prozessoren. Weltweit gibt es jedoch mehr Variationen, da Samsung, MediaTek und Huawei alle Chips für Android-Handys produzieren.

Denken Sie daran, dass Apple sein eigenes internes Silizium hat, die Chiplinie der A-Serie. Das bedeutet nicht, dass Tensor und Apples A-Serie gleichwertig sind – Tensor ist ein System auf einem Chip, das eine Mischung von Komponenten verwendet, die Google entweder entwickelt oder lizenziert hat. Das ist vielleicht der Grund, warum Google so viel Zeit damit verbringt, die Vorteile der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens von Tensor nach Hause zu hämmern, anstatt Einzelheiten zu CPU, GPU und RAM zu diskutieren.

Diese Komponenten beeinflussen, wie schnell ein Telefon erscheint, wie lange der Akku hält, Mobilfunkverbindungen usw. Es gibt auch Co-Prozessoren, die dedizierte Aufgaben wie Bildverarbeitung oder Sicherheit übernehmen. Google hat in diesen Bereichen Erfahrung: Der Pixel Visual Core und der Titan M-Chip sind beide in früheren Telefonen aufgetaucht. Und vergessen Sie nicht, dass Google seit Jahren auch Tensor Processing Units für seine Server herstellt.

Aber Google Tensor ist das erste Mal, dass Google eine mobile TPU speziell für ein Telefon eingeführt hat.

Google bietet bereits Presse-Demos darüber, was die neue TPU in Tensor im Pixel 6 leisten kann. Es verwendet beispielsweise maschinelles Lernen, um Fotos zu verbessern. In einer Demo zeigte Google angeblich ein verschwommenes Foto eines Kindes, aber nach dem Durchlaufen von Tensors TPU erschien das Gesicht des Kleinkinds schärfer. In einer anderen Demo übersetzte Pixels automatische Untertitelfunktion auf dem Gerät schnell und präzise die Sprache eines wiedergegebenen Videos in Echtzeit vom Französischen ins Englische.

Neben der TPU packt das Pixel 6 eine neue Version von Googles Titan-M-Sicherheitschip. In dem Blog-Beitrag, in dem das Pixel 6 angekündigt wurde, behauptete Google, "mit dem neuen Sicherheitskern von Tensor und Titan M2 wird Pixel 6 die meisten Hardware-Sicherheitsebenen in jedem Telefon haben".

Es ist fünf Jahre her, dass Google mit der Herstellung von Pixel-Telefonen begonnen hat, aber es wird immer noch oft gefragt, ob es mit Hardware ernst ist. Google sagte, es habe vor vier Jahren mit der Arbeit an Tensor-Silizium begonnen (etwa zu der Zeit, als es ankündigte, die Telefonhardware-Sparte von HTC kaufen zu wollen). Wir vermuten, da alle Hauptkonkurrenten von Google Erfahrungen mit der Herstellung ihres eigenen internen Siliziums sammeln, wollte Google beweisen, dass die Pixel-Linie nicht nur ein Hobbyprojekt dafür ist.

Aber Google hat auch viel darüber gesprochen, wie Computerbeschränkungen es dazu inspiriert haben, Tensor zu entwickeln. „Wir haben uns daran gemacht, eine Technologieplattform für Mobilgeräte zu entwickeln, die es uns ermöglicht, unseren Pixel-Benutzern unsere innovativste KI und unser maschinelles Lernen (ML) zur Verfügung zu stellen“, sagte Google in einem Blog-Post zur Ankündigung von Pixel 6. „Wir haben uns vorgenommen, unser eigenes zu entwickeln System on a Chip ... Tensor wurde dafür entwickelt, wie Menschen ihre Telefone heute nutzen und wie sie sie in Zukunft nutzen werden."

Das Unternehmen erklärte, dass immer mehr Smartphone-Funktionen von KI und ML unterstützt werden. Tensor wird nicht nur Rechenressourcen für diese Aufgaben freischalten, sondern kann auch dazu beitragen, Pixel-Benutzern neue, spezifische Erfahrungen zu bieten, sei es ein überarbeitetes Kamerasystem oder Spracherkennung.

Tensor scheint von Google entwickelt zu sein. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob Google alle internen Komponenten – wie CPU, GPU und 5G-Modem – selbst herstellt oder von anderen lizenziert. Bisher hat Google erklärt, dass es für die mobile TPU für KI-Operationen und den Titan M2-Chip für die Sicherheit verantwortlich ist.

Google hat nicht nur nicht mitgeteilt, wer die CPU und GPU von Tensor entwickelt hat, sondern auch keine Benchmarks zur Leistung. Diese Details können später kommen.

In diesem Herbst, voraussichtlich im Oktober, wird Google zwei neue Pixel-Handys veröffentlichen: Pixel 6 und 6 Pro . Es werden hochwertige Telefone von Tensor sein. Sie werden auch die ersten Geräte sein, die mit dem hauseigenen SoC von Google auf den Markt kommen. Wir gehen davon aus, dass mehr Google-Geräte Tensor oder Versionen davon auf der ganzen Linie erhalten werden.