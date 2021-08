Google bestätigt Pixel 6 und Pixel 6 Pro, powered by Google Tensor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat den ungewöhnlichen Schritt unternommen, eine Menge Details zu seinen kommenden Smartphones, dem Google Pixel 6 und dem Pixel 6 Pro, zu bestätigen .

Durch das Teilen von Bildern des Geräts hat Google nun bestätigt, dass das Design wie zuvor durchgesickert ist, mit einer Kameraleiste auf der gesamten Rückseite des Telefons.

Sowohl das Pixel 6 als auch das Pro werden dieses Design haben, aber das Pixel 6 Pro hat mehr Platz über der hinteren Kameraleiste.

Die Kameras wurden aufgerüstet, wobei Google sagte, dass das neue Kamerasystem zu groß ist, um in ein kleines Quadrat wie die vorherigen Geräte zu passen, daher der Wechsel zu etwas Größerem.

Der Pro verfügt über drei Kameras mit einem 4-fach optischen Teleobjektiv.

Für jedes der Modelle gibt es drei Farbkombinationen, wobei das Pro einen Rahmen aus "leicht poliertem Aluminium" und die 6 ein mattes Finish erhalten. Wir können auch auf einem der Pixel 6 Pro-Bilder sehen, dass es gebogene Kanten zum Display hat.

Es sieht aus wie ein komplettes Umdenken darüber, was das Pixel zu sein versucht – und ein großer Schritt weg von dem ziemlich zurückhaltenden Design des Pixel 5 .

Das Telefon wird natürlich über Android 12 und Material You verfügen, während viele der Erfahrungen auf Googles sich entwickelnden Fähigkeiten beim maschinellen Lernen basieren – es wird Sprachbefehle, Übersetzungen, Diktate und Untertitel steuern – was uns zum nächsten Schritt führt.

Ein großer Teil dieser Ankündigung dreht sich überhaupt nicht um die Telefone, sondern um etwas anderes – Google Tensor. Es wurde lange gemunkelt, dass Google an seinem eigenen Silizium arbeitet – mit dem Codenamen Whitechapel – und jetzt haben wir die Bestätigung und es heißt Tensor.

Bisher wurde nicht viel über Tensor gesagt, aber Google sagt, dass es das Design aus der Benutzerperspektive betrachtet hat, um sicherzustellen, dass alle Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens darauf laufen können - von der Computerfotografie bis zur Echtzeitübersetzung.

Sicherheit ist auch das Herzstück von Tensor mit einem neuen Sicherheitskern und Titan M2, von dem Google behauptet, dass Pixel 6 "die meisten Sicherheitsebenen in jedem Telefon" haben wird.

Google sagt, dass Tensor seit 4 Jahren in der Entwicklung ist.

"Dies ist die bisher größte Innovation bei Pixel, die wir in Zusammenarbeit mit unseren KI- und Android-Teams entwickelt haben, um in den kommenden Jahren die beste Erfahrung an der Schnittstelle von Hardware, Software und KI zu bieten", sagte Sundar Pichai, CEO von Google .

Dies ist vorerst alles nur ein Scherz, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu sehr von der großen Ankündigung von Samsung Mitte August oder der Einführung eines neuen iPhones im September abgelenkt werden, wobei Google verspricht, dass alles später im Jahr bekannt gegeben wird .

Normalerweise werden Pixel im Oktober angekündigt und dann erwarten wir die vollständigen Details zu Pixel 6 und Pixel 6 Pro.