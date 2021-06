Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten Wochen gab es zahlreiche Lecks rund um das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro , aber das neueste Gerücht besagt, dass das Unternehmen auch an einer Pixel-Ladestation der zweiten Generation arbeitet.

Der ursprüngliche Pixel Stand wurde 2018 auf den Markt gebracht und bietet 10 W kabelloses Aufladen für das Pixel 3 und 3 XL . Seit seiner Einführung hat Google dem Pixel Stand verschiedene Funktionen hinzugefügt, wie den Zugriff auf das Gerätesteuerungsmenü von Android 11 für die Smarthome-Steuerung und die Google Clock-Funktion. Es sieht so aus, als könnte das Modell der zweiten Generation die angebotenen Funktionen jedoch erweitern.

Laut 9to5Google , der das kabellose Ladegerät Made by Google im Android 12 Beta 2-Code entdeckt hat, könnte der Pixel Stand-Nachfolger Kühlerlüfter an Bord haben, um die Wärme des Telefons und des Ladegeräts selbst besser abzuleiten. Das Warp-Ladegerät von OnePlus hat Lüfter an Bord und bietet 50 W kabelloses Laden, aber im Code gibt es keinen Hinweis darauf, welche Leistung der Pixel Stand bieten könnte.

Der Bericht auf 9to5Google erwähnt jedoch verschiedene Profile für den Stand, die die Anzahl der laufenden Lüfter und die Geschwindigkeit, mit der sie laufen, in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren angeben. Wenn Sie beispielsweise "Hey Google" sagen, werden die Lüfter leiser, damit Ihr Telefon hören kann, was Sie sagen, und es wird behauptet, dass dies auch für die meisten Apps passiert, die Ihr Mikrofon verwenden.

Es wird auch gesagt, dass es einen extra leisen Modus gibt, wenn Ihr Telefon auf den Schlafenszeitmodus eingestellt ist, und Sie können manuell zwischen den Modi Auto, Quiet und Power Boost wechseln, wobei letztere die Lüfter viel schneller drehen.

Es gibt nichts, was darauf hindeutet, wann der Pixel Stand der zweiten Generation erscheinen könnte, aber es wäre nicht überraschend, ihn später in diesem Jahr als Zubehör neben den Pixel 6-Geräten auf den Markt zu bringen.

Schreiben von Britta O'Boyle.