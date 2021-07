Veröffentlichungsdatum, Gerüchte, Funktionen und Spezifikationen von Google Pixel 6 Pro

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gerüchte um die nächsten Google-Handys haben in den letzten Monaten wirklich an Fahrt aufgenommen. Das Unternehmen soll an dem selbst bestätigten Google Pixel 5a 5G sowie am Pixel 6 und Pixel 6 Pro arbeiten.

Alle Gerüchte rund um das Pixel 5a 5G könnt ihr in unserem separaten Feature nachlesen und auch für das Pixel 6 haben wir ein Feature, aber hier konzentrieren wir uns auf das Pixel 6 Pro.

Oktober 2021

Wahrscheinlich Flaggschiff-Preis

Google stellt sein Pixel-Gerät normalerweise in der zweiten Jahreshälfte vor, normalerweise im Oktober. Während seiner I/O-Entwicklerkonferenz sagte Google "Herbst" für die Pixel-Enthüllung, also würden wir vorerst auch den Oktober für dieses Jahr einplanen.

Preislich liegen das Pixel 3 und 3 XL sowie das Pixel 4 und 4 XL alle in derselben Preisklasse wie die Flaggschiff-Smartphones. Das Pixel 5 hingegen zielte preislich auf die Mittelklasse ab.

Es ist derzeit nicht klar, was Google in diesem Jahr preislich tun wird, obwohl es nicht überraschend wäre, das Pixel 6 ungefähr zum gleichen Preis wie das Pixel 5 und das teurere Pixel 6 Pro zu sehen.

Prominentes horizontales Kameragehäuse

Triple-Kamera

Stanzloch-Frontkamera

Mutige Farboptionen

Mehrere Renderings des Google Pixel 6 Pro sind online erschienen, die alle eine große Abweichung von früheren Pixel-Geräten zeigen. Es sieht so aus, als ob es einem ähnlichen Design wie das Pixel 6 folgen wird, aber drei Linsen auf der Rückseite im Vergleich zu zwei haben.

An der Oberseite des Displays scheint sich eine Punch-Hole-Frontkamera zu befinden, und der Bildschirm soll an den Rändern leicht gewölbt sein und einen Fingerabdrucksensor unter dem Display haben .

@OnLeaks x Digit.in

Auf der Rückseite sieht es so aus, als würde sich ein großes, schmal hervorstehendes Kameragehäuse befinden, das sich über die Breite des Telefons erstreckt und zwei Farben trennt. Es sieht auch so aus, als ob Google sich für helle und kräftige Farboptionen entscheidet, was auch in der neuesten Android 12- Software zu sehen ist. Das orangefarbene Modell, das in Lecks zu sehen ist, soll mehr Pfirsich als Pink sein, und es wird behauptet, dass es auch eine Grün-, Schwarz- und Silberoption gibt.

Einige Gerüchte schlugen auch eine Frontkamera unter dem Display vor, aber wir glauben nicht, dass dies für das diesjährige Modell passieren wird.

6,67-Zoll/6,71-Zoll-Display

Gebogener Bildschirm

Quad-HD+, 120Hz?

Fingerabdrucksensor unter dem Display

Gerüchten zufolge soll das Google Pixel 6 Pro entweder ein 6,67-Zoll-Display oder ein 6,71-Zoll-Display haben und damit etwas größer als der Bildschirm des Pixel 5 sein. Es ist auch größer als das Pixel 4 XL, das ein 6,3-Zoll-Display hatte.

Wir erwarten beim Pixel 6 Pro eine Quad-HD+-Auflösung sowie eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz , die es ihm ermöglicht, mit Samsung Galaxy S21 und S21+ und dem OnePlus 9 Pro zu konkurrieren, obwohl nichts als bestätigt ist noch.

Wie bereits erwähnt, wird für das Pixel 6 Pro ein Fingerabdrucksensor unter dem Display beansprucht und das Display wird an den Rändern leicht gebogen.

Google eigener Chip oder Qualcomm Snapdragon

UWB-Technologie

5G-Konnektivität

Es wurde behauptet, dass Google an einem eigenen System-on-Chip arbeitet, das intern als Whitechapel bekannt ist. Anscheinend arbeitet das Unternehmen mit Samsung am Chip zusammen und er wird eine ähnliche Leistung wie Qualcomms Snapdragon 700-Serie bieten. Es wurde auch gesagt, dass die Rohleistung zwischen dem Snapdragon 865 und 888 liegen wird.

Es ist nicht klar, ob der Chip in das Pixel 6 und Pixel 6 Pro integriert wird oder ob das Pro-Modell zu Qualcomms Flaggschiff Snapdragon-Hardware zurückkehren könnte, die derzeit der 888 wäre. Derzeit deuten Gerüchte darauf hin, dass der Pro den Whitechapel-Chip haben wird und bieten 12 GB RAM sowie Speicheroptionen von 128 GB, 256 GB und 512 GB. Es soll auch einen 5000mAh Akku haben.

Es wird erwartet, dass das Pixel 6 Pro ein 5G-Gerät ist und über Ultra-Breitband-Technologie verfügt .

Triple-Kamera

4K-Frontkamera?

Nachtsicht

Basierend auf den Renderings wird das Pixel 6 Pro eine dreifache Rückfahrkamera haben. Gerüchte über das Make-up haben sich jedoch geändert, wobei man darauf hindeutet, dass es eine 50-Megapixel-Hauptkamera in Verbindung mit einer Ultraweitwinkelkamera und einem 8-Megapixel-5-fach-Teleobjektiv geben wird. Ein anderes Gerücht behauptete, dass es eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 48-Megapixel-Telekamera und ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv geben würde. Die Frontkamera soll 12 Megapixel groß sein.

Andere Gerüchte deuten darauf hin, dass die Frontkamera die 4K-Videoaufnahme ausschalten könnte, und es ist wahrscheinlich, dass wir weiterhin Funktionen wie Nachtsicht sehen werden . Es wurde auch behauptet, dass es einen gimbal-ähnlichen Steady-Kamera-Modus und große Verbesserungen bei der Videoaufnahme geben wird.

Hier ist alles, was wir bisher über das Pixel 6 gehört haben.

Jon Prosser von FrontPageTech teilte einige der fehlenden Spezifikationen für das Google Pixel 6 Pro mit, einschließlich Details zu RAM und Kamera.

Leaker FrontTron behauptete auf Twitter, dass das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro einen größeren Samsung-Kamerasensor, einen kardanischen Steady-Cam-Modus und große Verbesserungen bei der Videoaufzeichnung aufweisen würden.

Pixel 6-Sachen



Gimbal-ähnlicher Steady-Cam-Modus

Größerer Samsung-Sensor, Google Custom NPU und ISP -> besser als Pixel 5

Große Verbesserungen im Video

Max Weinbach diskutierte in einem Podcast über die Leistung des Whitechapel-Chips von Google und verriet einige weitere Details.

Serial Leaker OnLeaks hat einige Pixel 6 Pro-Renderings geteilt, die auf die von Jon Prosser veröffentlichten Renderings folgen. Sie zeigen ein ähnliches Design, bieten jedoch einige weitere Details, einschließlich der Bildschirmgröße des 6 Pro und ein paar mehr Winkel.

Details zu unveröffentlichten Geräten wurden in der Android 12 Beta aufgedeckt.

Google kündigte Android 12 während seiner I/O-Entwicklerkonferenz an und enthüllte ein riesiges Redesign. Das Unternehmen verwies auch auf "Herbst" für den Start von Pixels und deutete an, dass wir UWB in einem zukünftigen Pixel-Handy sehen würden.

Jon Prosser hat in Zusammenarbeit mit @RendersbyIan einige Renderings des Pixel 6 und Pixel 6 Pro veröffentlicht. Laut Prosser wurden die Renderings auf der Grundlage tatsächlicher Fotos des realen Produkts erstellt, nicht anhand von Schemata.

Weitere Hinweise deuten darauf hin, dass Google an einem benutzerdefinierten Whitechapel-Chip arbeitet, der in das Pixel 6 integriert wird.

Mishaal Rahman von XDA teilte auf Twitter mit, dass Google mit der UWB-Unterstützung auf einem kommenden Gerät mit dem Codenamen Raven experimentiert, das das Pixel 6 sein könnte.

9to5Google berichtete, dass Google damit experimentierte, UWB-Technologie in seine Android-Hardware zu integrieren, und spekulierte, dass dies in den Pixel 6-Telefonen zu finden wäre.

9to5Google behauptete, dass Google zwei Telefone mit einem Arm-basierten "GS101"-Prozessor mit dem Codenamen "Whitechapel" entwickelt.

XDA-Entwickler berichteten, dass Google an neuem GS101-Silizium für seine 2021 Pixel-Handys arbeitet. Darin heißt es: „Der SoC wird über ein 3-Cluster-Setup mit einer TPU (Tensor Processing Unit) verfügen. Google bezeichnet seine nächsten Pixel-Geräte auch als „unerschrocken ausgestattete Telefone“, von denen wir glauben, dass sie einen integrierten Titan M-Sicherheitschip haben (Codename Zitadelle)."

XDA-Entwickler berichteten von Beweisen im Android 12-Code, die darauf hindeuten, dass das Pixel 6 mit einem Fingerabdruckscanner unter dem Display ausgestattet sein könnte.

9to5Google hat in einem Update der Google Pixel-Kamera-App gegraben, das darauf hindeutet, dass das Pixel 6 eine zentralisierte Punch-Hole-Kamera übernehmen und 4K-Videoaufzeichnungen unterstützen könnte.

Mishaal Rahman von XDA Developer twitterte einige Funktionen, die er im Android 12-Entwicklercode gefunden hatte, was darauf hindeutete, dass Änderungen der Benutzeroberfläche es einhändiger machen, und es wurde auch über die Unterstützung von Fingerabdruckscannern unter dem Display neben der Gesichtserkennung gesprochen.

Jetzt, da das Embargo aufgehoben wurde, ist hier mein laufender Thread mit Änderungen, die ich in Android 12 Developer Preview 1 gefunden habe. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18. Februar 2021

Ein Patent für ein zukünftiges Pixel-Handy wurde von Patently Apple entdeckt, das keine sichtbare Frontkamera zeigt.