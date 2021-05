Pixel 6 Modellnummern in Android 12 Beta entdeckt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat Android 12 Beta 1 herausgebracht , um den Weg zur nächsten Generation mobiler Software einzuschlagen. Die bei Google I / O 2021 angekündigte Software ist für eine Reihe von Pixel-Telefonen sowie für ausgewählte Partnergeräte verfügbar.

Während frühe Releases für Feedback und Entwicklung konzipiert sind - und den Fans einen frühen Einblick in die kommenden Entwicklungen ermöglichen -, wird jede dieser Releases einer forensischen Prüfung unterzogen, um festzustellen, was sonst noch in der Software lauert.

Die gute Nachricht ist, dass die Android 12 Beta eine Auswahl von Modellnummern für zukünftige Pixel-Geräte zu veröffentlichen scheint.

Dies gibt uns zwar nicht viel Aufregendes, aber die Tatsache, dass das gemunkelte Faltpixel eine Modellnummer hat, könnte von vielen Menschen als positives Zeichen angesehen werden und ist sicherlich nützlich, um Berichte auszurichten, die sich auf bestimmte Modelle beziehen.

Es ist jedoch manchmal der Fall, dass Codenamen oder Modellnummern verwendet werden, die niemals zu einem Gerät führen, das auf den Markt kommt.

Wie von 9to5Google beschrieben, sind hier die Geräte mit Codenamen und Modellnummern:

Pixel 5a 5G: Barbet G4S1M

Pixel 6: Pirol GR1YH

Pixel 6: Rabe GF5KQ

Faltpixel: Passport GPQ72

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass wir zwei Versionen des Pixel 6 sehen werden - das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Daher ist es keine Überraschung, dass hier zwei Modellnummern erscheinen.

An anderer Stelle gab es während der Google I / O-Keynote zahlreiche Verweise auf "Herbst 2021", wenn wir erwarten, dass Android 12 endgültig wird, und wenn wir erwarten würden, dass der Start von Pixel 6 wahrscheinlich in der erste Oktoberwochen.

Schreiben von Chris Hall.