Wann bekommt mein Handy Android 12?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat die letzte Beta von Android 12 ausgeführt , nachdem in monatlichen Abständen vier vorherige Betas gestartet wurden.

Es ist der letzte Schritt vor dem nächsten offiziellen Android-Update, Android 12, das eine Vielzahl von Änderungen mit sich bringen wird. Sie können hier sehen, was in Android 12 kommt.

Wir werden Updates im gesamten Android-Universum verfolgen, aber der letzte Veröffentlichungstag ist nicht mehr weit, also bleiben Sie dran, das offizielle Update könnte hier sein, bevor Sie es wissen.

Android 12 wird zuerst auf Pixel-Geräten erscheinen und Sie können die Android 12 Beta sofort herunterladen, wenn Sie sie ausprobieren möchten. Die fünfte und letzte Beta wurde am 8. September angekündigt, und wir erwarten in Kürze die endgültige Software-Veröffentlichung - Gerüchte zufolge vom 4. Oktober.

Die folgenden Geräte können die Android 12 Beta verwenden. Beachten Sie jedoch, dass dies keine endgültige Software ist und einige Funktionen auf Telefonen möglicherweise nicht funktionieren:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 5

Wir erwarten, dass das Pixel 6 mit Android 12 out of the box auf den Markt kommt. Wir gehen davon aus, dass die oben genannten Geräte irgendwann im Oktober 2021 auf Android 12 umsteigen werden, aber dieses Datum wurde noch nicht bestätigt.

Andere Android-Geräte werden auch auf die Android 12 Beta zugreifen können und wahrscheinlich einige der ersten Geräte sein, die ebenfalls auf Android 12 aktualisiert werden.

Da Android 12 noch nicht final ist, nehmen wir noch nicht alle Hersteller auf - wir werden diese Hersteller nur dann in die Liste aufnehmen, wenn sie eine Ankündigung machen oder Teil der Beta sind. Die meisten Hersteller werden keine Update-Zeitpläne vor der Veröffentlichung von Android 12 bekannt geben, und wir gehen davon aus, dass dies in naher Zukunft sein wird.

Stattdessen konzentrieren wir uns auf Geräte, die Zugriff auf die Android 12-Beta haben oder als Partner für die Beta angekündigt wurden.

HINWEIS: Die Android 12 Beta ist unvollständige Software und Sie verwenden sie auf eigene Gefahr.

Asus hat bestätigt, dass es Teil der Android 12-Beta sein wird, teilte uns jedoch am 27. Mai 2021 mit: „Auch kommende Zenfone-Modelle werden auf der Prioritätenliste für das Android 12-Upgrade stehen. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. "

Asus Zenfone 8

Nokia hat bestätigt, dass es in die Android 12 Beta aufgenommen wird.

Nokia X20

Es wird keine Überraschung sein, dass OnePlus Teil der Beta ist, obwohl berichtet wird, dass die Erfahrung mit ColorOS im Wesentlichen die gleiche ist wie bei Oppo. Wir haben auch gesehen, dass OnePlus in der Update-Roadmap von T-Mobile erwähnt wurde.

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T+

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord N200

Oppo ist Teil der Android 12 Beta.

Oppo Find X3 Pro

Realme ist Teil der Android 12 Beta.

Realme GT

Samsung war nicht Teil der Beta, aber wir gehen davon aus, dass eine große Anzahl von Modellen enthalten sein wird. Samsung wurde in der T-Mobile-Roadmap erwähnt.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Sharp hat bestätigt, dass es Teil der Beta ist, aber die enthaltenen Geräte wurden nicht enthüllt.

Tecno wird Beta-Zugang auf einem seiner Geräte anbieten.

Tecno Camon 17

TCL erlaubt den Zugriff auf Android 12 Beta.

TCL 20 Pro 5G

Vivo ist mit einem Telefon im Beta-Programm.

Vivo iQOO 7Legend

Xiaomi bietet eines der breitesten Gerätesortimente in der Android 12 Beta an, obwohl frühe Berichte darauf hindeuten, dass es derzeit eine steinige Erfahrung ist.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

ZTE wird die Android 12 Beta anbieten.

ZTE Axon 30 Ultra 5g (nur China)