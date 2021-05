Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird gemunkelt, dass Google an einigen Smartphones arbeitet, darunter dem Pixel 5a 5G und dem Pixel 6.

Es gibt viele Gerüchte um das Pixel 5a 5G, die wir in einem separaten Feature behandelt haben , aber hier konzentrieren wir uns auf alles, was wir bisher über das Pixel 6 gehört haben.

Oktober 2021

Ab £ 599 / $ 699

Das Google Pixel 6 wird erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erwartet. Derzeit gibt es keine Gerüchte über Veranstaltungstermine, da es noch etwas früh ist, obwohl frühere Google-Veröffentlichungsmuster darauf hindeuten würden, dass der Oktober 2021 ein guter Monat wäre, um sich darauf einzulassen zur Zeit.

In Bezug auf den Preis standen Pixel 3 und Pixel 4 im Flaggschiff des Smartphone-Marktes und konkurrierten mit Apple iPhone und Samsung Galaxy S. Der Preis des Pixel 5 brachte es jedoch in die Mittelklasse.

Derzeit ist nicht klar, ob das Pixel 6 eine Preiserhöhung auf das Flaggschiff-Territorium verzeichnen wird oder ob Google bei den etwas niedrigeren Preisen bleiben wird. Wenn es sich an den gleichen Standard wie das Pixel 5 hält , könnten die Preise bei etwa 599 GBP / 699 USD beginnen.

Frontkamera unter dem Display?

Wechseln Sie zum hinteren Design

XL Modell auch?

Im Moment gibt es nicht viele Gerüchte über das Design des Pixel 6.

Nach einem angemeldeten Patent von Google ist die Rede von einer Frontkamera unter dem Display, obwohl wir uns dieses Jahr wundern würden, wenn wir das sehen würden. Wenn es nicht erscheint, ist eine Lochkamera-Frontkamera wahrscheinlich.

Es ist jedoch auch die Rede von einem Fingerabdrucksensor unter dem Display , der das Design der Rückseite im Vergleich zu früheren Pixel-Geräten mit einem kreisförmigen physischen Fingerabdrucksensor verändern würde. Dies ist auch plausibel , wie unter-Anzeige Fingerabdruck - Scanner haben jetzt für eine Weile herum und sind auf vielen der Pixel des Wettbewerbers s .

Wir würden erwarten, dass Google Farbnamen wie "Nur Schwarz" und "Klar Weiß" beibehält, und wir würden erwarten, dass das quadratische Kameragehäuse erhalten bleibt, obwohl nichts zu sagen ist, dass es sich nicht ändern kann.

In Bezug auf die Größe gab es einige Vorschläge, dass ein Pixel 6 XL erscheinen könnte, nachdem ein Einhandmodus in einem Android 12-Softwarecode erschienen ist. Das Pixel 5 war nur in einer Größenoption erhältlich, nachdem frühere Modelle zwei angeboten hatten. Derzeit ist jedoch nicht klar, ob das Pixel 6 wieder auf zwei zurückgesetzt wird.

6 Zoll, Full HD +

Fingerabdruckscanner unter dem Display

120Hz Bildwiederholfrequenz

Das Pixel 5 verfügt über ein 6-Zoll-Display mit einer Full HD + -Auflösung und einer Pixeldichte von 432 ppi. Es bietet HDR-Unterstützung und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz.

Wir würden erwarten, dass das Pixel 6 ein ähnliches Angebot bietet, es sei denn, es gibt ein Pixel 6 XL. In diesem Fall befindet sich das Pixel 5 wahrscheinlich zwischen dem Pixel 6 und dem Pixel 6 XL.

Wir würden gerne eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sehen , aber Apple hat das Zahlenspiel in diesem Bereich auch noch nicht gespielt, obwohl Gerüchten zufolge seine iPhone 13 Pro-Modelle diesen Weg gehen sollen. Ein Flachbildschirm ist wahrscheinlich und wie bereits erwähnt, deuten Gerüchte darauf hin, dass ein Scanner unter dem Display vorhanden sein könnte.

Google-eigener Chip

UWB-Technologie

5G-Konnektivität

Gerüchten zufolge arbeitet Google an einem eigenen System-on-Chip, das intern als Whitechapel bezeichnet wird. Es heißt, das Unternehmen könnte mit Samsung am Prozessor arbeiten, und es wird behauptet, dass es eine ähnliche Leistung wie die Qualcomm Snapdragon 7-Serie bieten könnte.

Wenn dies nicht der Fall ist, bietet Google wahrscheinlich einen Qualcomm Snapdragon-Chipsatz unter der Haube des Pixel 6 an. Der nachfolgende Chip für den 765G-Prozessor des Pixel 5 ist der Snapdragon 780G, aber im Moment ist nichts klar in Gerüchten. Vor dem Pixel 5 hatten Pixel-Geräte den Flaggschiff-Qualcomm Snadragon-Prozessor, derzeit den 888.

Bisher gibt es kein Wort über die Akkukapazität oder die RAM- und Speicheroptionen für das Pixel 6, obwohl die Rede davon ist, dass Google an der Ultra Wide Band-Technologie arbeitet , die angeblich im Pixel 6 erscheinen könnte.

Da das Pixel 5 ein 5G-Mobilteil ist, erwarten wir, dass das Pixel 6 auch 5G-Konnektivität bietet.

4K-Videoaufnahme von vorne

Dual hinten?

Google Pixel-Handys werden für ihre hervorragenden Kamera-Angebote gelobt. Wir gehen daher davon aus, dass Pixel 6 diesen Weg fortsetzen wird. Oder wir hoffen es zumindest.

Das einzige Gerücht, das sich derzeit auf Kameras bezieht, ist die Behauptung, dass die Frontkamera 4K-Videoaufnahmen unterstützen könnte.

Ansonsten wurde nicht detailliert beschrieben, was die Rückfahrkameras bieten könnten, aber Funktionen wie Night Sight werden für das Pixel 6 erwartet. Das Pixel 5 verfügt über eine Dual-Rückfahrkamera, aber einige Verbesserungen sind wahrscheinlich, selbst wenn die Hardware weitgehend gleich bleibt.

Hier ist alles, was wir bisher über das Pixel 6 gehört haben.

MDAal Rahman von XDA teilte auf Twitter mit, dass Google mit der UWB-Unterstützung für ein bevorstehendes Gerät mit dem Codenamen Raven experimentiert, bei dem es sich möglicherweise um das Pixel 6 handelt.

9to5Google berichtete, dass Google mit der Integration der UWB-Technologie in seine Android-Hardware experimentierte und spekulierte, dass dies bei den Pixel 6-Handys der Fall sein würde.

9to5Google behauptete, Google entwickle zwei Telefone mit einem Arm-basierten "GS101" -Prozessor mit dem Codenamen "Whitechapel".

XDA-Entwickler berichteten, dass Google an einem neuen GS101-Silizium für seine 2021-Pixel-Telefone arbeitet. Es hieß: "Der SoC wird über ein 3-Cluster-Setup mit einer TPU (Tensor Processing Unit) verfügen. Google bezeichnet seine nächsten Pixel-Geräte auch als" unerschrockene Telefone ", von denen wir glauben, dass sie über einen integrierten Titan M-Sicherheitschip verfügen (Codename Zitadelle). "

XDA-Entwickler berichteten, dass im Android 12-Code Hinweise gefunden wurden, die darauf hindeuten, dass das Pixel 6 mit einem Fingerabdruckscanner unter dem Display ausgestattet sein könnte.

9to5Google hat ein Update für die Google Pixel-Kamera-App erstellt, das darauf hinweist, dass Pixel 6 eine zentralisierte Lochkamera verwenden und 4K-Videoaufzeichnung unterstützen könnte.

Mishaal Rahman von XDA Developer twitterte einige Funktionen, die er im Android 12-Entwicklercode gefunden hatte, und schlug vor, dass Änderungen an der Benutzeroberfläche die Einhandfreundlichkeit verbessern. Neben der Gesichtserkennung wurde auch über die Unterstützung von Fingerabdruckscannern unter dem Display gesprochen.

Nachdem das Embargo aufgehoben wurde, ist hier mein laufender Thread mit Änderungen, die ich in Android 12 Developer Preview 1 gefunden habe. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman), 18. Februar 2021

Ein Patent für ein zukünftiges Pixel-Telefon wurde von Patently Apple entdeckt, das keine sichtbare Frontkamera zeigt.

