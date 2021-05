Pixel 6 könnte mit dem iPhone 12 mithalten, indem es UWB-Konnektivität bietet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge testet Google die Unterstützung für Ultra-Breitband-Konnektivität (UWB), insbesondere für Android-Hardware wie die Pixel 6-Serie.

MDAal Rahman von XDA teilte auf Twitter mit, dass Google mit der UWB-Unterstützung für ein bevorstehendes Gerät mit dem Codenamen Raven experimentiert. Es wird angenommen, dass dieses Gerät Teil der Pixel 6-Telefonfamilie ist. Raven könnte diesen Herbst einem anderen Gerät mit dem Codenamen Oriole beitreten - beide mit Googles Whitechapel GS101-Chip .

Ich wurde gerade darüber informiert, dass Google die Unterstützung für die Ultra-Breitband-API (UWB) von Android 12 auf "raven" testet, einem der Codenamen, die zu den GS101-basierten Pixeln der nächsten Generation gehören könnten. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman), 30. April 2021

9to5Google bestätigt Rahmans Tweet und behauptet, er sei in einer Dokumentation zu sehen, aus der hervorgeht, dass Google tatsächlich mit UWB-Hardware gearbeitet hat. Es wurden jedoch keine zusätzlichen Informationen darüber bereitgestellt, wie die Pixel 6-Familie die UWB-Konnektivität nutzen würde, da vorhandene Nest-Hardware die Technologie nicht bietet.

Ultra-Breitband (UWB) tauchte 2019 auf dem Radar der Unterhaltungselektronik auf, als Apple die Aufnahme des U1-Chips in das iPhone ankündigte. Es hat später seinen Weg in einige andere Schlüsselbereiche der Technologie gefunden, und wir erwarten, dass UWB in den kommenden Jahren viel mehr sehen wird. Tatsächlich vermuten wir, dass UWB über die iPhone 11-Serie und die iPhone 12-Serie hinaus zu mehreren Flaggschiff-Smartphones kommen wird.

Als drahtloses Kommunikationsprotokoll mit kurzer Reichweite werden hohe Frequenzen verwendet, die räumliche und gerichtete Daten liefern können. Der Vorteil, den UWB gegenüber vorhandenen Technologien bietet, besteht darin, dass es viel besser in der Lage ist, mit größerer Genauigkeit zu erreichen, sodass zwei UWB-Geräte mit viel größerer Präzision als Bluetooth oder GPS wissen würden, wo sich das andere befindet. Lesen Sie hier unseren UWB-Leitfaden , um mehr über die Technologie und die aktuellen Anwendungsfälle zu erfahren.

