Google Guacamole könnte die Funktionsweise von "Hey Google" ändern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge soll Google Android-Nutzern das Leben erleichtern, die Anrufe entgegennehmen und per Spracheingabe mit ihren Geräten interagieren möchten.

Anstatt "Hey Google" und dann einen Befehl zu bellen, könnten Benutzer bald einfach "Stopp" sagen, um einen Alarm anzuhalten, oder einfache Ein-Wort-Befehle verwenden, um Anrufe zu beantworten.

Die Funktion mit dem Codenamen Guacamole wurde seit einiger Zeit in Versionen der Google- App entdeckt - seit Version 12.8. Der in der APK gefundene Code wurde verfolgt, um herauszufinden, was er tut. 9to5Google und andere sind der Meinung, dass es einige Sprachinteraktionen vereinfachen soll.

Die letzte Erwähnung von Guacamole wurde in den Einstellungen der Google-App gefunden. Eine Auflistung unter dem Codenamen besagt, dass es "schnell erledigt" werden soll. Die Android-Polizei stellte fest, dass es sich um Sprachverknüpfungen handelt: "Überspringen Sie" Hey Google ", um Hilfe bei schnellen Aufgaben zu erhalten", heißt es auf der Einstellungsseite.

Es gibt auch einen aktuellen inaktiven Schieberegler neben dem Header für Sprachverknüpfungen, der auch besagt, dass Sie "go / Assistant-Guacamole lesen müssen, bevor Sie sich anmelden". Der Weblink ist ebenfalls tot - er besucht eine aktuelle nicht existierende Webseite.

Es wird angenommen, dass die Funktion in Testform bei Google I / O 2021 vorgestellt werden könnte . Die reine virtuelle Entwicklerkonferenz beginnt am 18. Mai.

Schreiben von Rik Henderson.