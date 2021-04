Bildbeispiel einer von Google durchgesickerten Pixel 5a-Kamera

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat anscheinend in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag ein Bild enthüllt, das von der unangekündigten Kamera des Pixel 5a 5G aufgenommen wurde , und gibt einen Hinweis auf seine Funktionen, wenn es schließlich gestartet wird.

Der Blog-Beitrag, in dem die Fortschritte bei der HDR + -Klammerung für Pixel 5 und Pixel 4a detailliert beschrieben wurden, enthielt einen Link zu einer Galerie, in der die Technologie vorgestellt wird. In der Galerie befindet sich ein Bild, das vom Google Photo Info Panel und den EXIF-Daten als "Google Pixel 5a" bezeichnet wird.

Laut 9to5Google ist die Aufnahme - die inzwischen entfernt wurde - auf den 1. Oktober 2020 datiert und soll mit dem Ultraweitwinkelobjektiv bei 1: 2,2 aufgenommen worden sein. Es ist eine Straße mit einigen Fußgängern in der Aufnahme, und es zeigt ein Kino, das den Ort der Aufnahme als Taiwan angibt. In Taiwan findet die Entwicklung der Pixel-Telefone statt.

Das Bild verrät nicht viel anderes, obwohl es in der Galerie ein anderes Bild gibt, das keinen Namen für das Telefonmodell hat. Es wird davon ausgegangen, dass das Pixel 5a über dieselbe Doppelkamera wie das Pixel 5 und das Pixel 4a 5G verfügt, mit Funktionen wie HDR + mit Belichtungsreihe, Nachtsicht und Porträtmodus.

Andere Gerüchte rund um das Pixel 5a deuten darauf hin, dass es dem Pixel 4a 5G mit einem Polycarbonat-Rücken und einem physischen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ähnlich sieht. Aufgrund seiner behaupteten Maße ist es etwas größer, schmaler und dicker als das Pixel 4a 5G. Es soll auf demselben Qualcomm Snapdragon 765G-Chipsatz laufen, obwohl der Snapdragon 780G dies geschafft hat, und wir wissen, dass er 5G-Konnektivität bietet.

Google hat zuvor gesagt, dass das Pixel 5a 5G "später in diesem Jahr in den USA und Japan erhältlich sein wird und im Einklang mit der Einführung des A-Series-Telefons im letzten Jahr angekündigt wurde." Sie können alle Gerüchte rund um das Pixel 5a in unserer separaten Funktion lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.