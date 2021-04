Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat Berichte abgelehnt, wonach der Start seines nächsten Telefons, des Pixel 5a 5G, abgebrochen wurde.

Am Freitag behauptete Android Central , das Pixel 5A sei abgebrochen worden. Leaker Jon Prosser , der bestenfalls eine sehr gemischte Erfolgsbilanz vorweisen kann, behauptete auch, das Unternehmen habe das Telefon aufgrund von Chipknappheit abgesagt. Google lehnte diese Berichte jedoch schnell ab und erklärte gegenüber The Verge : "Pixel 5a 5G wird nicht storniert. Es wird später in diesem Jahr in den USA und Japan erhältlich sein und im Einklang mit der Einführung des A-Series-Telefons im letzten Jahr angekündigt."

Obwohl Google das Pixel 4a im August 2020 und das Pixel 4a 5G und das Pixel 5 im Oktober 2020 angekündigt hat, kursieren seit Monaten Gerüchte über ein anderes Pixel-Telefon. Es gab sogar einige Vorschläge, dass wir das Pixel 5a 5G in diesem Frühjahr bei Google I / O sehen könnten.

Aufgrund der ersten Undichtigkeiten sieht es so aus, als ob das Pixel 5a 5G einem sehr ähnlichen Design wie das Pixel 4a 5G und das Pixel 5 folgen könnte. Es wird angenommen, dass es ein Polycarbonatgehäuse mit einem quadratischen Kameragehäuse in der oberen linken Ecke bietet, ähnlich wie das Pixel 4a 5G. Es verfügt möglicherweise auch über ein 6,2-Zoll-FHD + -Display, zwei Rückfahrkameras und eine Kopfhörerbuchse. Pocket-Lint verfügt über eine ausführliche Anleitung, die alle vorhandenen Lecks und Gerüchte auf dem Gerät zusammenfasst.

Denken Sie daran, Google soll auch ein Flaggschiff für später in diesem Jahr entwickeln. Dachte, als Pixel 6 bezeichnet zu werden , könnte es faltbar sein.

