Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat ein April-Update für seine Smartphones veröffentlicht, bei dem Pixel 5 und Pixel 4A erhebliche Verbesserungen an Kamera- und Spielgrafiken erhalten.

Das neue Update, das Anfang dieser Woche auf Geräten eingeführt wurde, enthält Verbesserungen der Kameraqualität für "bestimmte" Apps von Drittanbietern, während Gamer auch "Leistungsoptimierungen für bestimmte grafikintensive Apps" erleben sollten.

Wie einige Benutzer auf Twitter unten festgestellt haben, zeigen Benchmark-Tests nach dem Update auch, dass sich die Gesamtleistung des Pixel 5 um etwa 30-50% verbessert hat, was einen sehr großen Sprung darstellt.

Es stellt sich heraus, dass Pixel 5 jetzt in 3DMark deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Wie in 30-50 Prozent besser im Vergleich zu einem P5 w März Patch Level. Sogar die Ergebnisse in allgemeinen Benchmarks wie PCMark Work sind etwas besser (obwohl in diesem Fall wirklich nur ein bisschen). 2 / pic.twitter.com/58Ze5qFE6d