Neuer Google Pixel Feature Drop: Alles im März-Update

(Pocket-lint) - Google aktualisiert seine Familie von Pixel-Smartphones regelmäßig mit sogenannten "Feature Drops". Die neueste Version für März 2021 ist gerade eingetroffen und bietet die Möglichkeit, auf einfache Weise auf Audioaufnahmen zuzugreifen und diese zu teilen. Dies ist eine neue Möglichkeit, die Pixel Camera-App unter Wasser zu verwenden. neue Tapeten und mehr.

Gemeinsam nutzbarer Rekorder

Machen Sie mit Kraken Unterwasserfotos

Gboard Smart Compose

Pixel Stand hilft Ihnen beim Einschlafen

Hintergrundbilder zum Internationalen Frauentag

Google Fit Herz- und Atemwegsüberwachung

Oben finden Sie eine kurze Auflistung aller neuen Funktionen im März-Pixel-Feature-Drop. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Erläuterung der neuen Funktionen:

Die Pixel-Recorder-App kann jetzt automatisch auf Google Drive gesichert werden. Dies bedeutet auch, dass mehrere Geräte über eine neue recorder.google.com- App darauf zugreifen können (Aufzeichnungen, die von der Recorder-App auf Ihrem Google Pixel gesichert wurden, werden dort angezeigt). Bisher mussten Sie das Freigabeblatt manuell hochladen, und frühere Aufzeichnungen konnten nicht auf neue oder andere Telefone übertragen werden. Beachten Sie, dass die Recorder-App immer noch nur auf Englisch funktioniert.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Recorder finden Sie unter g.co/pixel/recorder.

Pixel-Telefone funktionieren jetzt mit dem Kraken Sports Universal-Smartphone-Gehäuse (KRH04 oder KRH03) für Unterwasserfotos.

Mit diesem Gehäuse können Sie laut Google „die gleichen Arten von qualitativ hochwertigen Bildern aufnehmen, die sie über Wasser gewohnt sind, und dies unter Wasser ohne die umständlichen Kameras und Koffer tun, die Tauchfahrer traditionell verwendet haben“. Siehe g. Co / Pixel / Diveconnector für weitere Informationen.

Nach dem Start in Google Mail und Docs ist Smart Compose nun offiziell in Gboard für ausgewählte Messaging-Apps verfügbar. Die auf maschinellem Lernen basierende Funktion hilft Ihnen, Sätze beim Schreiben zu vervollständigen, indem Sie Phrasen vorschlagen und mögliche Tippfehler reduzieren. Wischen Sie einfach über die Leertaste, um Vorschläge anzunehmen. Smart Compose funktioniert derzeit nur in den USA und ist auf Englisch beschränkt.

Der Pixel Stand wird aktualisiert, um einen neuen Schlafenszeitbildschirm und neu gestaltete Eingabeaufforderungen hinzuzufügen, damit Sie leichter schlafen können. Diese Funktion ist auf Pixel-Telefonen mit drahtloser Ladefunktion verfügbar: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL und Pixel 5.

Pixel fügt neue Hintergrundbilder hinzu, die vom spanischen Duo Cachetejack illustriert wurden. Alle Hintergrundbilder konzentrieren sich auf die "Stärke und Transformation von Frauen". Sie finden sie im Abschnitt "Kuratierte Kultur", der im letzten Monat für den Black History Month eingeführt wurde, in Google Wallpapers. Es gibt drei Hintergründe.

Google aktualisiert seine Fit-App auf Pixel-Handys mit Herz- und Atemfrequenzüberwachung.

Im Wesentlichen verwendet die Fit-App Ihre Kamera, um Ihre Atemfrequenz zu messen, indem Sie den Anstieg und Abfall Ihrer Brust überwachen. Es wird auch Ihre Herzfrequenz verfolgen, indem Sie die Farbveränderungen Ihrer Fingerspitze betrachten, wenn Blut durch sie fließt. Wissenschaft! Google warnte jedoch davor, dass seine neue Technologie zur Überwachung der Herz- und Atemfrequenz nicht zur Bewertung oder Diagnose von Erkrankungen verwendet werden sollte.

Weitere Informationen finden Sie in Googles Blogbeitrag. Auf dieser Support-Seite finden Sie außerdem weitere Informationen zum Abrufen von Android-Updates für Pixel-Telefone.

Schreiben von Maggie Tillman.